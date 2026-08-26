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En el debut de Marcelo Fuentes, Patronato volvió a la victoria

El Negro, con nuevo DT, venció 2 a 0 a Atlanta en el juego de la fecha 21. Patronato cortó la racha de 12 partidos sin ganar.

26 de agosto 2026 · 15:35hs
El Monito Díaz abrió el marcador para la victoria a Patronato.

Prensa Patronato

El Monito Díaz abrió el marcador para la victoria a Patronato.
Marcelo Fuentes inició con el pie derecho su quinto ciclo en Patronato.

Marcelo Fuentes inició con el pie derecho su quinto ciclo en Patronato.

Técnico que debuta gana. Patronato hizo valer ese viejo axioma futbolero y pudo cortar la racha de 12 partidos sin triunfos. En el inicio del ciclo de Marcelo Fuentes como entrenador, el Negro derrotó 2 a 0 a Atlanta, en el duelo que estaba pendiente de la fecha 21 de la Zona B de la Primera Nacional.

Tras un par de aproximaciones de peligro, Gabriel Díaz abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo con un certero cabezazo tras un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Alejo Miró.

Patronato había derrotado al Funebrero, rival con el que hoy lucha codo a codo por la permanencia.

Patronato no ganaba desde el 17 de mayo

Patronato tuvo una actuación sólida y renovó los aires en su gente.

Con el triunfo, Patronato pudo salir de la zona de descenso

En el segundo tiempo el Negro aprovechó que su rival quedó con un jugador menos por la expulsión de Ignacio Rodríguez y amplió la diferencia a los 36 minutos, gracias a un derechazo desde el punto penal de Brandon Cortés, tras un pase atrás de Valentín Pereyra.

Con este triunfo el Negro pudo salir de la zona de descenso, dejando a Chacarita en la zona roja.

Síntesis Patronato y Atlanta

Patronato 2: Alan Sosa; Maximiliano Rueda (86' Facundo Díaz), Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Nahuel Genez (46' Facundo Heredia); Juan Salas (73' Benjamín Bravo), Augusto Picco, Alejo Miró (46' Brandon Cortés), Valentín Pereyra; Franco Soldano, Diego Díaz (70' Tomás Attis). DT: Marcelo Fuentes.

Atlanta 0: Francisco Rago; Martín García, Patricio Ostachuk, Leonel Galeano y Rodrigo Sosa (78' Christian Bernardi); Braian Rivero y Tomás Castro Ponce; Jeremías Rodríguez Puch (52' Agustín Morales), Alejo Dramisino (65' Gonzalo Miranda) e Ignacio Rodríguez; Federico Castro. DT: Cristian Pellerano.

Goles: 9' G. Díaz (P); 81' Cortés (P)

Expulsado: 59' Rodríguez (A).

Árbitro: Brian Ferreyra.

Estadio: Prebítero Bartolomé Grella.

Patronato Marcelo Fuentes Atlanta Primera Nacional
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