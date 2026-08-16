Patronato, en caída libre: suma 11 partidos sin ganar y quedó en zona de descenso.

Patronato perdió 3-0 ante Colón, acumula 24 puntos y atraviesa una crisis que lo dejó al borde del descenso al Federal A.

Patronato atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La derrota por 3 a 0 ante Colón, en Santa Fe, profundizó una crisis deportiva que ya no admite demasiados márgenes de error. El equipo paranaense lleva 11 partidos consecutivos sin ganar , ocupa el 17° lugar de la Zona B de la Primera Nacional y, con 24 puntos, se encuentra en puestos de descenso al Federal A.

El presente es el resultado de una larga caída. Lo que alguna vez fueron empates que permitían sostener la ilusión de una recuperación se transformó ahora en una racha que compromete seriamente el futuro del equipo. En esos 11 encuentros sin triunfos, Patronato acumuló siete igualdades y cuatro derrotas.

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La última presentación terminó de encender las alarmas. Colón fue contundente y se impuso 3 a 0 en el estadio Brigadier López. Agustín Toledo abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo, mientras que Ignacio Lago y Matías Muñoz ampliaron la diferencia en el comienzo del complemento. Patronato, además, terminó con diez jugadores por la expulsión de Franco Meritello.

Los números reflejan la dimensión del problema. Después de 25 fechas, el Rojinegro apenas consiguió cuatro victorias, sumó 12 empates y sufrió ocho derrotas. Los 24 puntos obtenidos lo mantienen en el 17° puesto, solamente cuatro unidades por encima de Güemes, que ocupa el último lugar de la zona.

Un margen cada vez más estrecho

La pelea por la permanencia dejó de ser una amenaza lejana y se convirtió en el principal objetivo. El formato de la Primera Nacional establece que los dos últimos equipos de cada zona pierden la categoría, por lo que Patronato necesita reaccionar cuanto antes para evitar quedar atrapado en el fondo de la tabla.

El próximo desafío será en Paraná, donde deberá recibir a Gimnasia de Jujuy. El partido aparece como una oportunidad inmejorable para cortar la sequía y recuperar algo de oxígeno en una campaña que se complicó fecha tras fecha.

Pero la preocupación excede lo estrictamente futbolístico. Después de la derrota ante Colón, el regreso del plantel a Paraná estuvo marcado por un episodio de violencia. Algunos futbolistas fueron increpados y dos de ellos, el arquero y capitán Alan Sosa y el defensor Facundo Díaz, recibieron agresiones y debieron ser atendidos médicamente.

El episodio constituye una señal de alarma adicional en un club que necesita serenidad para intentar revertir su situación. La presión crece al mismo ritmo que se achica el margen en la tabla.

Patronato tiene por delante un tramo decisivo del campeonato. Con 24 puntos, once partidos sin ganar y una posición que hoy lo condena al descenso, el Rojinegro necesita encontrar respuestas futbolísticas con urgencia. Cada fecha que pasa sin una victoria acerca un poco más el peligro de perder una categoría que, hasta hace poco, parecía muy distante.