San Salvador: detuvieron a un menor por intento de homicidio tras un violento ataque

El joven agredió a una mujer con un palo mientras ella dormía en su habitación, en San Salvador. Tras allanamientos, el acusado fue trasladado a la Comisaría del Menor en Concordia

En un operativo coordinado por la Jefatura Departamental de San Salvador, un joven menor de edad fue detenido este domingo bajo la imputación de homicidio en grado de tentativa, luego de protagonizar un brutal ataque contra una mujer en el barrio Papa Francisco 1.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del pasado sábado. Según indicaron fuentes policiales, el agresor (quien es un conocido de la familia y amigo de una persona que reside en la misma vivienda) ingresó a la habitación de la víctima mientras esta dormía y comenzó a golpearla con un palo. Tras la agresión, el joven se dio a la fuga.

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Estado de la víctima

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, fue asistida de urgencia y trasladada en ambulancia al hospital local. El parte médico detalló que presentaba heridas en la zona craneal producto de los golpes, además de una fractura de cúbito en su brazo derecho, sufrida presumiblemente al intentar defenderse del ataque.

Operativos y detención

A raíz de la investigación iniciada por el hecho, este mediodía se llevaron a cabo dos allanamientos simultáneos en distintas fincas de la ciudad. Durante los procedimientos, la policía logró el secuestro de prendas de vestir de interés para la causa y procedió a la detención del presunto agresor.

Por disposición de la justicia, el menor fue derivado a la Comisaría del Menor en Concordia, donde permanecerá a disposición de las autoridades competentes mientras avanza la causa caratulada como tentativa de homicidio