Concordia: tras varios días de búsqueda, hallaron a una joven y detuvieron a un camionero

Tras varios días de tareas, la Policía de Entre Ríos localizó a la joven Florencia Belén Pérez. Fue encontrada en un camión y detuvieron a su conductor.

Luego de varios días de búsqueda, la Policía localizó a Florencia Belén Pérez, la joven que permanecía desaparecida desde el pasado martes 11 de agosto. Fue encontrada en buen estado de salud en el interior de un camión de transporte nacional.

De acuerdo con la información a la que accedió Concordia Policiales, a partir del pedido de localización radicado en la Comisaría Décima, el personal policial llevó adelante una amplia investigación que incluyó entrevistas, rastrillajes en la zona de Calabacilla y en el ingreso sur de Concordia, además del trabajo conjunto con Bomberos Voluntarios y Prefectura.

Asimismo, se realizó un relevamiento y análisis de cámaras de seguridad. A partir de estas tareas, los investigadores pudieron establecer que el pasado martes, alrededor de las 12, la joven habría abordado un camión de transporte sobre la Ruta Nacional 14, que posteriormente salió de la provincia de Entre Ríos con destino a Corrientes.

Mediante el sistema de lectores de patentes se logró identificar el vehículo. Posteriormente, personal de Migraciones informó que el camión había registrado un paso hacia Paraguay, figurando únicamente el ingreso del conductor, quien luego regresó al país este sábado 15 de agosto.

Ante esta situación, los investigadores mantuvieron comunicación con los responsables de la empresa transportista, quienes informaron que el camión volvería a ingresar a Entre Ríos durante el mediodía.

A partir de esa información, se montó un operativo en el límite con Corrientes, donde los efectivos lograron detener la marcha de un camión Iveco. Al realizar la verificación de la cabina, el personal policial encontró a Florencia Belén Pérez, quien se encontraba en buen estado de salud.

Más detalles

Tras ser informado de la situación, el fiscal Martín Núñez, dispuso que el conductor del camión, un hombre de 58 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, quedara aprehendido por el supuesto delito de privación ilegítima de la libertad. Asimismo, se procedió al secuestro del vehículo, que quedó a disposición de la Justicia.

La joven fue trasladada hacia Concordia, donde deberá mantener una entrevista con el fiscal interviniente y continuar con las diligencias correspondientes.

El procedimiento demandó un importante trabajo articulado entre personal policial de distintas provincias, fuerzas nacionales, Migraciones, Interpol, Bomberos Voluntarios y diferentes áreas de la Policía de Entre Ríos.