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Newell's fue mejor que Riestra y cortó la mala racha en Rosario

Newell's revirtió una incómoda racha sin triunfos ante un Malevo que venía de otra gran alegría en su casa, pero que sigue sin poder ganar de visitante.

15 de agosto 2026 · 21:16hs
Newells enfrentó a Riestra en el Coloso.

Leonardo Vincenti / La Capital

Newell's enfrentó a Riestra en el Coloso.

Newell's se llevó un triunfazo contra Deportivo Riestra en el Estadio Marcelo Bielsa y se subió al tercer puesto de la Zona A del Torneo Clausura. En un partido que no tenía demasiados sobresaltos, la Lepra salió mejor al segundo tiempo y con un golazo de Facundo Guch se adelantó a los 67'. A cinco minutos del final, Walter Mazzanti apareció para liquidar el encuentro.

De esta forma, los dirigidos por Frank Darío Kuldelka corrigieron su andar y cortaron una racha de tres partidos sin conocer la victoria. Por otro lado, el Malevo sigue sin poder ganar de visitante y alcanzó los 16 sin sumar lejos de casa.

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