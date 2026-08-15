Newell's fue mejor que Riestra y cortó la mala racha en Rosario

Newell's revirtió una incómoda racha sin triunfos ante un Malevo que venía de otra gran alegría en su casa, pero que sigue sin poder ganar de visitante.

Newell's se llevó un triunfazo contra Deportivo Riestra en el Estadio Marcelo Bielsa y se subió al tercer puesto de la Zona A del Torneo Clausura. En un partido que no tenía demasiados sobresaltos, la Lepra salió mejor al segundo tiempo y con un golazo de Facundo Guch se adelantó a los 67'. A cinco minutos del final, Walter Mazzanti apareció para liquidar el encuentro.