Patronato perdió por goleada ante Colón en Santa Fe y sigue en zona de descenso

El Sabalero venció 3 a 0 a Patronato en estadio Brigadier López. Toledo, Lago y Muñoz marcaron para el local. El Rojinegro, cada vez más complicado.

Patronato perdió este sábado por 3 a 0 en Santa Fe ante Colón, en un partido correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional. El equipo paranense sufrió un golazo de Agustín Toledo cuando el primer tiempo se moría en el Brigadier López . El complemento, Ignacio Lago y Matías Muñoz estiraron la cuenta.

Con la caída, el Rojinegro sumó su 11ª encuentro sin conocer la victoria y continúa hundido en la zona de descenso.

Patronato vuelve al Cementerio de los Elefantes, donde el historial está equilibrado

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El partido en Santa Fe

Después de un comienzo parejo, con el correr de los minutos el local comenzó a tener más profundidad en el área contraria. La más clara estuvo en un centro que Leandro Garate no pudo conectar entrando sin parcas por el medio.

De la mano de Ignacio Lago, el Sabalero se muestra más ambicioso ante un Patronato que de a poco cedió terreno. Sin embargo, sobre los 20', la visita tuvo una contra clarísima aunque el centro que vino desde la derecha no pudo ser conectado primero por Diego Armando Díaz y segundo por Franco Soldano, ambos casi de frente al arco.

La presión que intentó realizar el Rojinegro tuvo sus frutos tres minutos más tarde, cuando Matías Muñoz se equivocó feo cerca de su área, la pelota le quedó a Díaz que tuvo el mano a mano con Matías Budiño. El arquero de Colón se quedó con el duelo salvando la caída de su arco.

El ex-guardameta de Patronato fue otra vez requerido sobre los 28', despejando al córner un fuerte remate de Diego Díaz. El partido por momentos es de ida y vuelta.

Budiño fue exigido nuevamente ante un remate de Díaz en los minutos finales, pero cuando el primer tiempo se moría, y sin merecerlo, Colón encontró la ventaja. En tiempo de descuento y luego de un despeje defensivo, Agustín Toledo sacó un fuerte disparo desde afuera del área que se metió por encima de la humanidad de Alan Sosa. El 1 Rojinegro quizás algo más pudo hacer, pero se vio sorprendido por el remate del volante Sabalero.

Los dirigidos tuvieron chances para abrir el marcador, pero fallaron, algo que no hizo su rival.

Colón golpeó en el inicio del complemento

Patronato salió dormido a jugar el segundo tiempo y esto lo aprovechó Colón. Sobre los 3 minutos, Ignacio Lago escaló por el terreno, se metió dentro del área y sacó el disparó que se transformó en el 2-0. Todo ante una defensa visitante mal parada desde el inicio de la jugada.

La visita intentó una reacción, pero el equipo dirigido por Iván Delfino no le dio tiempo, ya que sobre los 12', Matías Muñoz metió el tercero cabeceando solo dentro del área luego de un centro del área. Un golpe letal ante un equipo que se derrumbó cuando recibió el primer gol.

El local fue amo y señor del resto del encuentro. Para colmo, Patronato se quedó con un jugador menos por la expulsión de Franco Meritello (sobre los 30') luego de una dura infracción sobre Nacho Lago.

El resto del partido estuvo de más. Tal es así que el árbitro Fabrizio Llobet dio por finalizado el cotejo a los 45 minutos exactos. Patronato sufrió otra caída y sigue hundido en la zona de descenso del Grupo B.

Síntesis

Colón (3): Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni (72' García), Matías Muñoz, Agustín Toledo (72' Risso Patrón) y Leandro Allende (29' Buosi); Ignacio Lago y Leandro Garate (64' Antonio). DT: Iván Delfino.

Patronato (0): Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Nahuel Genez; Juan Salas (73' Facundo Díaz), Augusto Picco, Valentín Pereyra (83' Salega), Alejo Miró (64' Reynaga); Franco Soldano (83' Heredia), Diego Armando Díaz (64' VillarreaL). DT: Marcelo Candia.

Goles: 45' Agustín Toledo (C); 48' Ignacio Lago (C); 57' Matías Muñoz (C). Expulsado: 75' Franco Meritello (P). Árbitro: Fabrizio Llobet. Estadio: Brigadier López.