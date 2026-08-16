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Día del Niño: por qué se celebra el domingo 16 de agosto y cómo fue el cambio de fecha en Argentina

Con origen en 1958, la celebración del Día del Niño atravesó cambios. Desde 2025, un decreto nacional fijó el tercer domingo de agosto como fecha oficial.

16 de agosto 2026 · 13:04hs
Día del Niño: por qué se celebra el domingo 16 de agosto y cómo fue el cambio de fecha en Argentina.

Día del Niño: por qué se celebra el domingo 16 de agosto y cómo fue el cambio de fecha en Argentina.

Este domingo 16 de agosto se celebra en Argentina el Día del Niño, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 562/2025 del Gobierno nacional, que fijó como fecha oficial el tercer domingo de agosto.

La celebración tiene una historia que se remonta a la década de 1950. En 1958, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) impulsó la iniciativa de establecer una fecha destinada a conmemorar a las infancias, visibilizar sus derechos y, al mismo tiempo, promover el comercio y la actividad del sector juguetero.

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En sus comienzos, la celebración se realizó tradicionalmente el primer domingo de agosto. Con el paso del tiempo, la fecha fue modificándose debido a diferentes razones económicas, sociales y organizativas.

En 2003, a pedido de comerciantes, el festejo pasó al segundo domingo de agosto. El objetivo era que las familias hubieran percibido sus salarios a mediados de mes y pudieran afrontar los gastos vinculados con la celebración.

Diez años después, en 2013, la fecha volvió a modificarse y quedó establecida en el tercer domingo de agosto. Ese esquema se mantuvo hasta la actualidad y explica que este año la celebración tenga lugar el 16 de agosto.

El origen de la celebración

Más allá de su dimensión comercial, el Día del Niño también tiene un trasfondo vinculado con la promoción y protección de los derechos de las infancias.

En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó establecer el Día Universal del Niño, con el objetivo de promover el bienestar de los niños y niñas en todo el mundo y recordar sus derechos fundamentales.

La fecha internacional elegida por Naciones Unidas es el 20 de noviembre, en coincidencia con la adopción de la Declaración de los Derechos del Niño y, posteriormente, de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989.

El cambio de denominación

Durante los últimos años también se modificó en Argentina la denominación oficial de la jornada.

En distintas gestiones nacionales se utilizaron expresiones como “Día de las Infancias” o “Día de la Niñez”, con el propósito de adoptar una mirada más amplia e inclusiva sobre las diferentes experiencias de la infancia.

Sin embargo, el Decreto 562/2025 estableció nuevamente la denominación “Día del Niño” para la celebración y fijó como fecha el tercer domingo de agosto.

De esta manera, este domingo 16 de agosto las familias argentinas vuelven a celebrar una jornada que, además de su tradicional vínculo con los regalos y los juguetes, busca poner en primer plano el bienestar, el desarrollo y los derechos de niños y niñas.

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