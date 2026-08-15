LPF: Goleada de Atlético VF y Peñarol en el adelanto de la 16° fecha

VF y el Tricolor capitalizaron la localía y festejaron con una categórica victoria ante Formación Independiente y Argentino por la 16° fecha de la LPF.

Atlético VF goleó a Formación Independiente en el adelanto de la 16° fecha

Con la disputa de dos encuentros comenzó este sábado la actividad correspondiente a la 16° fecha del Torneo Oficial Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En la ocasión Atlético VF y Peñarol se impusieron por goleadas en condición de local.

En su reducto de calle Hernandarias el dueño de casa se impuso por 4 a 2 sobre Formación Independiente. Agustín Morales, Eduardo Masset, en contra de su valla, Rodrigo Almara y Mario Bogado anotaron los tantos del ganador; Marani Ventanoli en dos ocasiones, convirtió los goles de la visita.

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Por otro lado, el Tricolor de barrio Pirola se impuso por 6 a 2 sobre Argentino Juniors en el estadio Aníbal Giusti.

Como sigue la actividad de la LPF

La fecha concluirá este domingo con los siguientes encuentros: Atlético Paraná-Los Toritos, en cancha de Ministerio; Universitario-Belgrano; Camioneros-Patronato, en cancha de Los Toritos; San Benito-Don Bosco, Ciclón del Sur-Atlético Neuquén, en cancha de Peñarol e Instituto-Oro Verde. Todos los juegos se disputarán a partir de las 15.30.

Femenino

Arenas venció 4 a 2 a Atlético VF por la cuarta fecha del Torneo Clausura Femenino de la LPF. Además, Atlético Neuquén le ganó a Oro Verde 2 a 1. El domingo completarán Camioneros-Belgrano y San Benito-Atlético Paraná.