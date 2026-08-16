River quiere cortar una mala racha ante Argentinos Juniors

Desde las 18, River recibe al Bicho por la quinta fecha del certamen. El Millonario buscará la primera victoria en el Clausura.

Este domingo, desde las 18, River recibe a Argentinos Juniors en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Millonario buscará dejar atrás el peor comienzo de campeonato en el profesionalismo y sumar sus primeros puntos ante un equipo que ganó los cuatro partidos que jugó. El partido que dirigirá Facundo Tello.

River, que tuvo una inesperada semana completa de trabajo tras la suspensión del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia, perdió los cuatro partidos que disputó en lo que va del Clausura y es el único equipo que aún no sumó puntos en este campeonato. Con seis derrotas consecutivas en torneos de AFA, marcha último en la Zona B y está fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales del año próximo.

Se suspendió el partido de River ante Independiente Santa Fe a causa del terremoto en Colombia

Pese a que Stefano Di Carlo ratificó a Eduardo Coudet en la conferencia de prensa que brindó el martes en el Monumental, tanto él como el propio entrenador saben que en un equipo tan grande los resultados son los que mandan. Por eso, el Millonario buscará levantar cabeza nada menos que ante el líder de la Zona B, un encuentro que, de ganarlo, servirá como impulso para levantarse del pozo y afrontar la serie por Sudamericana.

En cuanto a la formación, lo más saliente es que Thiago Almada hará su debut con la banda roja como titular. Su ingreso por Tomás Galván será el único cambio con respecto al equipo que viene de caer 1 a 0 ante Tigre en Victoria.

Argentinos, por su parte, viene de vencer 2 a 1 a Racing en La Paternal y, tras la derrota de Barracas Central ante Gimnasia en La Plata, se asentó como el único equipo con puntaje ideal. Además, igualó a Independiente Rivadavia de Mendoza en la cima de la tabla anual con 41 puntos.

Este domingo, en el Monumental, buscará extender su buena racha ante River, ya que no perdió en sus últimos cuatro partidos ante el Millonario. Sin embargo, en el Monumental le cuesta más: ganó uno de los últimos doce encuentros que jugó allí.

En cuanto a la formación, no se espera que Nicolás Diez haga demasiadas modificaciones con respecto al equipo que superó a la Academia en el Diego Armando Maradona y hasta hay chances de que repita a los once que sumaron de a tres el domingo pasado.

La posible formación de River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Argentinos Juniors vs. River, por el Torneo Clausura

Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Gastón Verón; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Los datos de River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura