Peregrinos de Concordia recorrerán más de 1.300 kilómetros en bicicleta

Los peregrinos de Concordia saldrán este domingo y tendrán como destino la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro en Salta. Los mueve la fe.

Tres peregrinos de Concordia emprenderán desde este domingo en bicicleta los más de 1.300 kilómetros que los une a Salta para la celebración del 14 de septiembre, a la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro. Será la séptima edición que afronten los integrantes de esta travesía, de la cual también tendrá un fin solidario porque irán recolectando diferentes enseres para ser entregados a una pequeña localidad.

Alejandro Ferreyra, Gisela Díaz Ramos y Sebastián comenzarán su peregrinación hoy a partir de las 8.30 desde la Terminal y su primera parada será esta noche en Chajarí. A lo largo de los días ellos ya tienen toda una hoja de ruta diagramada por donde transitarán y serán recibidos por familias que ya conocen de su acción solidaria, que la denominan “Locos por la bici hacia el milagro”.

“Si Dios quiere el domingo partimos a Salta. Cada vez vamos estirando un poquito más los días de recorrido porque se complica con los días de mucho pedaleo, lo estamos disfrutando cada vez más a este hermoso peregrinar. El año pasado salimos el 19 y este año nos adelantamos y salimos el 16 de agosto”, comentó Alejandro a UNO.

Para esta edición el peregrino comentó que además de su esposa Gisela Díaz Ramos, sumarán a una persona con una historia de vida muy fuerte. “El de mi señora es el cuarto viaje, el año pasado fue un hombre de Colón y este año se suma Sebastián. Él es un chico que está en situación de calle, pero gracias a Dios está muy bien y esperemos que este sea el comienzo de su nueva vida”, comentó.

En cuanto a la distribución de los kilómetros por día –en algunos de ellos recorrerán hasta 70 kilómetros diarios– Alejandro comentó: “Año a año lo vamos acomodando a nuestra conveniencia porque cada año se dificulta más. Yo este año me tendría que haber hecho operar de una hernia, no lo hice, por lo que vamos a hacerlo más tranquilo, además los años que uno tiene”.

Ferreyra comentó que el viaje también estará marcado por una acción solidaria. “Nosotros salimos de Entre Ríos, atravesamos Corrientes, vamos por Chaco, Santiago del Estero y Salta. Este año teníamos pensado hacer un festival solidario en Pampa del Infierno, pero lo dejamos para el año que viene para organizarlo con más tiempo. Después, en una localidad llamada Monte Quemado que es Santiago del Estero se va a organizar una comida para juntar alimentos. La meta nuestra es Cabeza de Buey en Salta, donde siempre estamos organizando para reunir alimentos no perecederos. El año pasado la gente de Concordia colaboró por medio de un Alias y nosotros compramos la mercadería en Salta”, explicó.

Consultado el ciclista cómo se dio llevar a cabo este tipo de aventura, respondió: “La primera vez fue en 2018 cuando fuimos en vehículo a Salta, mi hijo estaba por entrar en el Ejército y le dije a mi señora que hice una promesa de que iba a volver, pero en bicicleta. Ella no me creía y cuando llegó el momento ese año se sumaron otros tres amigos”.

Con el pasar de los años y con la experiencia acumulada en este tipo de viaje de grandes distancias, Alejandro manifestó: “Año a año se va aprendiendo lo que se necesita, lo que se va viviendo y lo importante es el cariño de la gente que nos conoce cuando llegamos”.

El recibimiento que tienen los peregrinos

Además, apuntó que en cada parada que realizan día a día, la gente los espera con un plato de comida y un techo para pasar la noche. “Antes llevábamos carpas, pero gracias a Dios todos los días la gente nos espera en sus hogares ansiosos de que lleguemos para brindarnos su amor. Sin conocernos nos brindan muchísimo amor, la gente se brinda por completo sin nada a cambio”, resumió.

Esta mañana los tres pedalistas comenzarán esta nueva travesía, aunque destacó que al salir de la Terminal tendrán su primera parada en la Parroquia de San Cayetano en Villa Zorraquín. “La Terminal es el punto de partida de todos los años, de ahí nos vamos a ir hasta San Cayetano porque pertenezco al grupo de hombres de la parroquia y el padre Moncho –Galarza– nos dará la bendición para salir a la ruta”, dijo.

Por último, Alejandro precisó que este viaje es una suma de muchas sensaciones, aunque destacó que la fe es lo que los impulsa a llevar a cabo esta misión que está a punto de iniciarse. “Todos los años son distintos y lindos, nosotros vamos bendecidos, sabemos del peligro de la ruta, pero nosotros marchamos con mucho cuidado y súper tranquilos”, finalizó.