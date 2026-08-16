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Patronato repudió la violencia contra sus jugadores y convocó a la unidad tras incidentes en el Grella

Tras la dura derrota ante Colón, el plantel fue agredido por un grupo de hinchas al llegar a Paraná. El club emitió un comunicado oficial rechazando los ataques

16 de agosto 2026 · 12:01hs
Patronato repudió la violencia contra sus jugadores y convocó a la unidad tras incidentes en el Grella

Diego Armando Díaz y Franco Soldano tuvieron las chances más claras para Patronato.

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El clima de tensión en el Club Atlético Patronato alcanzó un punto crítico este fin de semana. Luego de la derrota por 3 a 0 frente a Colón de Santa Fe por la Primera Nacional, el plantel profesional fue víctima de agresiones físicas y verbales al arribar al estadio Presbítero Bartolomé Grella en la capital entrerriana.

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Facundo Díaz y Alan Sosa  sufrieron heridas tras su llegada al Grella desde Colón.

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Según trascendió, un grupo de hinchas increpó y golpeó a los futbolistas en la sede del club. Como consecuencia de este episodio violento, los jugadores Alan Sosa y Facundo Díaz resultaron heridos.

Ante la gravedad de los hechos, personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos se hizo presente en el lugar para recabar información e intentar identificar a los responsables de los incidentes.

Comunicado

En respuesta a lo sucedido, la Comisión Directiva de la institución emitió un comunicado oficial en el que manifestó su repudio enérgico a "todo tipo de violencia, venga de donde venga".

El club lamentó profundamente las consecuencias y el momento vivido por sus jugadores, reafirmando que su compromiso con la paz y el respeto es inquebrantable, tanto dentro como fuera de la cancha. Desde la dirigencia reconocieron la tristeza del hincha por el presente deportivo del equipo, que se ha visto profundizado por los últimos resultados. Sin embargo, enfatizaron que los momentos difíciles requieren de mayor cohesión: "En los momentos difíciles es cuando más unidos debemos estar".

Con la intención de dar vuelta la página y buscar el apoyo de su gente, el club lanzó una convocatoria para el próximo partido. "Convocamos a todos el próximo sábado al Grella. Debemos llenar el Grella y, todos juntos, salir adelante", concluye el mensaje oficial de la institución.

Violencia Patronato
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