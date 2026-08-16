Concordia: joven motociclista falleció tras un violento choque en avenida San Lorenzo

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo en Concordia. La víctima, de 23 años, no llevaba casco protector y los semáforos se encontraban intermitentes al momento del impacto

En las primeras horas de este domingo, un fatal accidente de tránsito se cobró la vida de un joven de 23 años en la esquina de avenida San Lorenzo y calle Laprida, en Concordia. El hecho ocurrió en momentos en que los semáforos de dicha intersección funcionaban de manera intermitente.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la víctima circulaba en una motocicleta Keller 110cc por calle Laprida, con sentido sur-norte. Al intentar cruzar la avenida San Lorenzo, colisionó violentamente contra un automóvil Chevrolet Spin que transitaba en sentido oeste-este.

Concordia: tras varios días de búsqueda, hallaron a una joven y detuvieron a un camionero

La violencia del impacto

Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista salió despedido y cayó sobre la ochava de la esquina mencionada. Los vehículos involucrados continuaron su desplazamiento por la inercia del golpe, quedando el automóvil frenado aproximadamente a 50 metros del lugar del impacto, a la altura de una garita de colectivos sobre la avenida.

Sin casco

Fuentes policiales confirmaron que el joven falleció prácticamente en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Asimismo, se constató que al momento del siniestro el conductor de la moto no llevaba colocado el casco protector.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas y las responsabilidades del fatal accidente.