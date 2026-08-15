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Tras perder con Colón, los jugadores de Patronato fueron agredidos en su llegada al club

El plantel de Patronato fue increpado por un grupo de hinchas al arribar al Grella luego de la derrota ante Colón. Sosa y Facundo Díaz resultaron heridos.

15 de agosto 2026 · 22:32hs
Facundo Díaz y Alan Sosa  sufrieron heridas tras su llegada al Grella desde Colón.

Gentileza Gódigo Patrón.

Facundo Díaz y Alan Sosa  sufrieron heridas tras su llegada al Grella desde Colón.

La derrota de Patronato ante Colón por 3 a 0, por una nueva fecha de la Primera Nacional, tuvo un fuerte impacto a la llegada del plantel al estadio Presbítero Bartolomé Grella. Según informó el periodista de Radio La Red 88.7, Gabriel Obelar, un grupo de hinchas increpó y golpeó a los futbolistas cuando arribaron a la sede del club tras el partido disputado en Santa Fe.

Tras la derrota con Colón

Como consecuencia del episodio, los futbolistas Alan Sosa y Facundo Díaz resultaron heridos, de acuerdo con la información difundida en las últimas horas.

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La situación generó la intervención de personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, que se hizo presente en la sede de Patronato para intervenir ante los incidentes y recabar información sobre lo ocurrido.

El clima alrededor del equipo se volvió tenso luego de una nueva derrota en el campeonato. Patronato cayó 3-0 frente a Colón y profundizó la preocupación por su presente deportivo.

Las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y la responsabilidad de quienes participaron del episodio de violencia registrado tras el regreso del plantel a Paraná.

Colón jugadores Violencia
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