Patronato quiere protagonizar el golpe de la jornada

Patronato visitará desde las 16.30 a Colón de Santa Fe. El Rojinegro va por la victoria que le permita tener chances de salir de puestos de descenso.

Patronato visitará este sábado a Colón de Santa Fe en la continuidad de la 25° fecha del campeonato de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 16.30 en el estadio Brigadier López, bajo el arbitraje de Fabrizio Llobet. Televisará la señal de streaming de LPF Play y transmitirá La Red Paraná.

La situación del elenco de barrio Villa Sarmiento es alarmante. Registra 10 jornadas sin triunfos, con un saldo de siete empates y tres derrotas. Estos magros registros lo llevaron a posicionarse en zona de descenso y afrontar cada partido con una presión que aumenta fecha tras fecha.

Con 24 unidades, el Rojinegro se ubica en el penúltimo escalón de la Zona B. Solamente supera a Güemes de Santiago del Estero, que con un partido pendiente reúne 19 puntos. A dos unidades aparecen Agropecuario de Carlos Casares y Chacarita, aunque el Funebrero también adeuda un compromiso.

El capitán describió el presente de Patronato

El presente futbolístico de Patronato también expone la crisis económica que atraviesa la centenaria institución. Alan Sosa fue quien puso en palabras esa realidad. El capitán del Santo tomó la palabra el pasado fin de semana, después del empate 2 a 2 ante Colegiales en Munro, y describió el delicado momento que atraviesa el único representante entrerriano en el profesionalismo.

“Hoy solamente están juntos el plantel y el cuerpo técnico. Hay una lejanía dirigencial importante para con nosotros”, afirmó el arquero. Luego fue todavía más específico al referirse al impacto que tiene esa distancia con la dirigencia. “Estar en el día a día, que se digan cosas correctas. Hoy gran parte del plantel no cobró mayo y junio no apareció”, disparó.

En ese contexto, y bajo presión, Patronato intentará dar una de las grandes sorpresas de la jornada de los encuentros interzonales. Necesita reencontrarse con el triunfo para mantener vivas sus posibilidades matemáticas de finalizar el capítulo fuera de la zona de descenso y, a la vez, afrontar con otro semblante los tres compromisos consecutivos que tendrá como local durante lo que resta de agosto.

Dentro de un escenario gris aparece, al menos, un aspecto positivo. En sus últimas dos presentaciones, Patronato tuvo mayor contacto con la red y convirtió cinco goles. También capitalizó el buen momento de Maximiliano Rueda, quien desde la última línea se sumó al circuito ofensivo y se transformó en el máximo artillero del equipo.

Sin embargo, el Rojinegro no logró sostener las ventajas que construyó ante Quilmes, en el Grella, y Colegiales, en territorio bonaerense. Mostró una leve señal de mejoría en su funcionamiento, pero todavía insuficiente para cortar la sequía de victorias y, sobre todo, para abandonar la zona roja.

El presente de Colón

Enfrente estará Colón. Por historia, presupuesto y estructura, el Sabalero carga habitualmente con la obligación de pelear por el ascenso a la Liga Profesional. Sin embargo, desde su descenso de Primera División en diciembre de 2023, no logró hacer valer de manera sostenida ese rótulo de candidato.

El conjunto santafesino llega a este compromiso después de derrotar 1 a 0 a San Telmo en condición de local, en el encuentro que marcó el regreso de Iván Delfino a la conducción técnica. El Viejo inició así su segundo ciclo al frente del Sabalero tras la salida de Ezequiel Medrán, despedido luego de tres fechas sin triunfos, con dos derrotas consecutivas y un empate.

Con Delfino nuevamente en el banco, Colón recuperó entusiasmo y buscará acercarse a la cima de la Zona A. Actualmente ocupa el tercer lugar con 39 unidades, a siete de Ferro, único líder del sector, y a dos de Deportivo Morón, escolta del Verdolaga.

Realidades diferentes, pero una misma necesidad: sumar. Patronato llegará al Brigadier López obligado a cortar una racha que lo tiene contra las cuerdas. Colón, en cambio, buscará aprovechar el envión del regreso de Delfino para continuar acercándose a los puestos de privilegio.

Probables formaciones del Sabalero y el Santo por la fecha de los juegos interzonales de la Primera Nacional

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Agustín Toledo y Leandro Allende; Ignacio Lago y Leandro Garate. DT: Iván Delfino

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Nahuel Genéz; Alejo Miró, Augusto Picco, Cortés o Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Díaz o Reynaga. DT: Marcelo Candia

Hora y TV: 16.30 (LPF Play).

Árbitro: Fabrizio Llobet

Estadio: Brigadier López.