Bruno Sarubi cuestionó al PJ entrerriano por criticar el sistema escolar y recordó que Teknofood fue sostenida durante años por Gioja y Uñac en San Juan.

Bruno Sarubi: "El PJ cuestiona en Entre Ríos el sistema que sostuvieron Gioja y Uñac durante casi 20 años".

El diputado provincial Bruno Sarubi cuestionó la postura del bloque justicialista frente al nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares y recordó que Teknofood prestó servicios durante casi dos décadas en San Juan, bajo los gobiernos de dos referentes nacionales del PJ como José Luis Gioja y Sergio Uñac, actual precandidato presidencial del peronismo.

“Lo que el PJ entrerriano presenta ahora como una amenaza funcionó durante casi 20 años en una provincia gobernada por dos de sus principales dirigentes nacionales. Si el sistema era tan perjudicial como hoy sostienen, deberían explicar por qué Gioja y Uñac lo mantuvieron durante todos sus gobiernos”, afirmó Sarubi.

Teknofood comenzó a prestar servicios en San Juan en 2006, durante la gobernación de Gioja, y continuó haciéndolo a través de sucesivas administraciones provinciales hasta comienzos de 2025. El sistema permaneció vigente durante los ocho años de Uñac como gobernador, entre 2015 y 2023, sin sanciones, rescisiones por incumplimiento ni denuncias administrativas o judiciales notificadas por fallas bromatológicas, problemas de inocuidad o incumplimientos en la distribución atribuibles a la prestación.

“Estamos hablando de una empresa que atravesó casi dos décadas de gobiernos provinciales y que fue sostenida durante las gestiones completas de Gioja y Uñac. Resulta llamativo que el peronismo entrerriano descubra ahora todos los cuestionamientos que sus propios gobiernos nunca formularon”, planteó el legislador.

Los cuestionamientos

Sarubi remarcó que Uñac no es una figura ajena a la discusión política actual, sino uno de los dirigentes que ya manifestó su intención de competir por la candidatura presidencial del PJ en 2027. “Uno de los actuales precandidatos presidenciales del peronismo administró este sistema durante sus ocho años de gobierno. Antes de lanzar acusaciones en Entre Ríos, los diputados justicialistas deberían preguntarle a Uñac por qué lo sostuvo y cuáles fueron sus resultados”, señaló.

El diputado aclaró que el servicio dejó de ser prestado por Teknofood en San Juan luego de que la empresa decidiera no presentarse a una nueva licitación, y no por una rescisión, una sanción o incumplimientos detectados durante los gobiernos peronistas.

“Es legítimo controlar y discutir cualquier política pública. Lo que no resulta serio es condenar en Entre Ríos un modelo que el propio PJ sostuvo durante años en San Juan sin formular ninguna de las acusaciones que realiza ahora”, expresó.

Nuevo sistema

Sarubi señaló además que el nuevo sistema entrerriano fue contratado mediante una licitación pública iniciada en 2025, que atravesó todas las instancias administrativas y contó con la intervención de los organismos técnicos y de control correspondientes, sin recibir observaciones durante el procedimiento.

“No estamos defendiendo a una empresa. Estamos defendiendo una política pública que busca terminar con las enormes desigualdades del sistema actual y garantizar que todos los chicos entrerrianos reciban el mismo piso de calidad nutricional, vivan donde vivan”, dijo finalmente.