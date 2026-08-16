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Quini 6: el pozo estimado llega a 13.650 millones de pesos en el sorteo de este domingo

El Quini 6 sortea este domingo a las 21.15. El pozo estimado alcanza los 13.650 millones de pesos y ofrece tres modalidades.

16 de agosto 2026 · 13:49hs
Quini 6: el pozo estimado llega a 13.650 millones de pesos en el sorteo de este domingo.

Quini 6: el pozo estimado llega a 13.650 millones de pesos en el sorteo de este domingo.

El Quini 6 tendrá este domingo 16 de agosto un nuevo sorteo, con un pozo estimado de $13.650 millones. El tradicional juego de azar se sorteará a las 21.15 en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

El sorteo podrá seguirse en vivo a través de RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 Litoral y mediante la transmisión por streaming en el canal oficial de YouTube del Quini 6.

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo con pozos millonarios.

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El juego, uno de los que ofrece los mayores pozos del país, es organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se realiza desde 1988.

Cómo se juega al Quini 6

El Quini 6 es un juego poceado, lo que significa que el monto destinado a premios depende de un porcentaje de la recaudación. Para participar, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

La apuesta se realiza en una agencia oficial de lotería, donde se cargan los números seleccionados y se entrega un ticket como comprobante.

El premio principal corresponde a quienes acierten los seis números sorteados. También existen premios para quienes acierten cinco y cuatro números.

El Quini 6 cuenta con tres modalidades: Tradicional, Revancha y Siempre Sale. Para participar en Revancha y Siempre Sale es necesario haber jugado previamente al sorteo Tradicional.

Los valores de las apuestas pueden variar y están sujetos a las actualizaciones que establezca la organización.

El récord histórico

Por tratarse de un juego en el que los premios dependen de la recaudación y de la cantidad de ganadores, los montos entregados a lo largo de los años han sido diferentes.

Uno de los mayores premios individuales registrados corresponde a julio de 2021, cuando un apostador de Villa María, Córdoba, retiró $362.830.402 tras acertar los seis números.

La identidad del ganador no fue difundida por razones de seguridad. La combinación ganadora estuvo integrada por los números 05, 19, 11, 41, 16 y 25.

Cuándo se realizan los sorteos

Los sorteos del Quini 6 se realizan los miércoles y domingos a las 21.15. El monto de los premios se determina de acuerdo con el pozo acumulado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Este domingo, la expectativa estará puesta en los $13.650 millones estimados para el nuevo sorteo, que volverá a poner en juego uno de los pozos más importantes de la lotería argentina.

Quini 6 Sorteo domingo
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