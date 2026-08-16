El Quini 6 sortea este domingo a las 21.15. El pozo estimado alcanza los 13.650 millones de pesos y ofrece tres modalidades.

Quini 6: el pozo estimado llega a 13.650 millones de pesos en el sorteo de este domingo.

El Quini 6 tendrá este domingo 16 de agosto un nuevo sorteo, con un pozo estimado de $13.650 millones. El tradicional juego de azar se sorteará a las 21.15 en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

El sorteo podrá seguirse en vivo a través de RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 Litoral y mediante la transmisión por streaming en el canal oficial de YouTube del Quini 6.

Quini 6: el pozo llega a 12.500 millones de pesos para el sorteo de este miércoles 12 de agosto

El juego, uno de los que ofrece los mayores pozos del país, es organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se realiza desde 1988.

Cómo se juega al Quini 6

El Quini 6 es un juego poceado, lo que significa que el monto destinado a premios depende de un porcentaje de la recaudación. Para participar, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

La apuesta se realiza en una agencia oficial de lotería, donde se cargan los números seleccionados y se entrega un ticket como comprobante.

El premio principal corresponde a quienes acierten los seis números sorteados. También existen premios para quienes acierten cinco y cuatro números.

El Quini 6 cuenta con tres modalidades: Tradicional, Revancha y Siempre Sale. Para participar en Revancha y Siempre Sale es necesario haber jugado previamente al sorteo Tradicional.

Los valores de las apuestas pueden variar y están sujetos a las actualizaciones que establezca la organización.

El récord histórico

Por tratarse de un juego en el que los premios dependen de la recaudación y de la cantidad de ganadores, los montos entregados a lo largo de los años han sido diferentes.

Uno de los mayores premios individuales registrados corresponde a julio de 2021, cuando un apostador de Villa María, Córdoba, retiró $362.830.402 tras acertar los seis números.

La identidad del ganador no fue difundida por razones de seguridad. La combinación ganadora estuvo integrada por los números 05, 19, 11, 41, 16 y 25.

Cuándo se realizan los sorteos

Los sorteos del Quini 6 se realizan los miércoles y domingos a las 21.15. El monto de los premios se determina de acuerdo con el pozo acumulado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Este domingo, la expectativa estará puesta en los $13.650 millones estimados para el nuevo sorteo, que volverá a poner en juego uno de los pozos más importantes de la lotería argentina.