Un camionero entrerriano fue secuestrado y encontrado con precintos en las manos a la vera de la autopista Rosario-Córdoba, en la zona suroeste de Santa Fe.

Un camionero entrerriano fue asaltado y secuestrado en Santa Fe. El camión todavía no fue encontrado.

Un camionero entrerriano fue secuestrado y encontrado con precintos en las manos a la vera de la autopista Rosario-Córdoba, en el cruce con la Ruta Provincial 12, en jurisdicción de Tortugas, en la zona suroeste de Santa Fe , casi en el límite con Córdoba.

El hombre fue asistido en el Samco local y se encuentra en buen estado de salud.

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Robo y secuestro en Santa Fe

El hecho se conoció a partir del llamado de otro camionero que circulaba por la zona y advirtió que un hombre le hacía señas para pedir auxilio. Según relató, le manifestó que había sido víctima de un robo y que tenía precintos en las manos. El conductor dio aviso a la Policía, pero no se detuvo en el lugar.

A partir del llamado, se desplegaron móviles policiales de Tortugas y de Armstrong para localizar al hombre. Finalmente, un móvil policial logró dar con él y asistirlo.

Según confirmó Susana Heffel, periodista entrerriana y hermana del dueño del camión, el vehículo aún no fue localizado.

"El camión de mi hermano fue asaltado en la ruta 34 de SANTA FE. El chofer fue tomado de rehén pero ya ahora fue liberado en la ruta atado de pies y manos. La Policía de Entre Ríos nos está ayudando en conexiones con Santa FE. Ayudenme a difundir", escribió la periodista en redes sociales.

El dueño del camión es Matías Heffel, oriundo de la localidad de Hernández. El chofer es de una ciudad cercana, Ramírez, a la vera de la Ruta Nacional 12, a 65 kilómetros de Paraná, indicó Aire de Santa Fe.

En primera instancia, la víctima fue trasladada al Samco local, donde recibió asistencia médica y se constató que se encontraba en buen estado de salud. Luego fue llevado a la dependencia policial para ampliar su testimonio.

Según información policial, el hecho ocurrió en la localidad de Salto Grande, sobre la Ruta Nacional 34 y cercana a Rosario. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del secuestro, cuánto tiempo estuvo retenido ni qué elementos le fueron sustraídos. La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables.