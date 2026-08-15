Boca sufrió y casi lo gana ante Platense, pero fue empate por el Torneo Clausura

El Calamar ganaba con gol de Retamar pero Boca, que ya era reprobado por su gente, puso el 1-1 definitivo con Merentiel.

Boca sumó este sábado en Vicente López otro empate en el Torneo Clausura 2026, 1-1 ante Platense, en una noche en la que arrancó torcido, fue reprobado por el público visitante presente en el estadio y terminó salvando un punto y casi ganándolo antes del cierre. Los goles fueron obra de Nicolás Retamar en el primer tiempo y Miguel Merentiel, reemplazo de un Leandro Paredes que salió por precaución, cerca del final. Así, tanto el Xeneize como el Calamar se ubican fuera de la zona de clasificación del Grupo A.

Leandro Paredes recibió un sondeo del Milan, pero decidió seguir en Boca

Boca Juniors se mide con Platense de visitante

Boca Juniors y Platense repartieron puntos en Vicente López.

93 MINUTOS: ¡ESPECTACULAR ATAJADA DE COZZANI A MERENTIEL!

El arquero de Platense le sacó el gol de la victoria a la Bestia

89 MINUTOS: ¡VELASCO LE ERRÓ AL ARCO!

Al ex Independiente le quedó la pelota servida para empujarla a la red con algunos rivales a su alrededor, pero falló la dirección de su remate y el balón se perdió a centímetros de un palo.

81 minutos: reapareció Álvaro Montero

El guardameta rechazó un nuevo avance de Platense.

79 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Santiago Ascacíbar le bajó un centro a Miguel Merentiel, quien se sacó al arquero del camino y definió sin oposición en el área chica. La Bestia rompió una racha de seis partidos sin convertir.

74 MINUTOS: ¡DYLAN GOROSITO ESTRELLÓ UN REMATE AL TRAVESAÑO!

La volea con pierna derecha del lateral desde afuera del área fue rechazada por el parante superior de Cozzani.

74 minutos: más cambios en ambos equipos

Alan Velasco reemplazó a Sebastián Villa en Boca, mientras que Gonzalo Lencina entró por Luciano Giménez en Platense.

73 MINUTOS: ¡EL GOL FUE ANULADO!

El árbitro Jorge Baliño cobró a instancias del VAR, a cargo de Lucas Novelli, una mano de Giménez previa a la definición.

71 MINUTOS: ¡GOL DE PLATENSE!

Luciano Giménez se llevó la pelota de arremetida ante Dylan Gorosito y ensayó un potente derechazo que venció a Álvaro Montero para sellar el 2-0.

70 minutos: nueva modificación en Boca Juniors

Dylan Gorosito por Leandro Lozano, que se retiró con una molestia muscular.

63 minutos: triple cambio en Platense

Bautista Merlini, Franco Minerva y Santiago Quirós por Tomás Silva, Guido Mainero y Gastón Togni.

58 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE COZZANI!

El arquero de Platense achicó a tiempo para desviar el remate a quemarropa de Leandro Lozano en el área.

52 MINUTOS: ¡GOL DE PLATENSE!

Leandro Lozano se chocó con la pelota en la medialuna propia, la perdió tras la presión de Nicolás Retamar y el delantero definió contra un palo en el frente a frente ante Álvaro Montero.

51 minutos: Sebastián Villa buscó su gol en Vicente López

El atacante ensayó un derechazo que se fue a centímetros del palo izquierdo.

50 minutos: Leandro Paredes salió del vestuario y fue al banco de suplentes

El mediocampista no salió a jugar la segunda parte y se unió a todos sus compañeros después de comenzado el complemento.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en Boca Juniors: Ayrton Costa y Miguel Merentiel por Marco Pellegrino y Leandro Paredes, respectivamente.

45 minutos: Platense tuvo la última del primer tiempo

Nicolás Retamar anticipó a todos después de un centro de Guido Mainero, pero su cabezazo se fue a varios metros del palo derecho de Montero.

38 minutos: otra intervención de Álvaro Montero

El colombiano rechazó un cabezazo de Luciano Giménez al tiro de esquina.

36 minutos: tímido intento de Paredes

El volante central movió el avispero con un disparo desviado desde lejos.

26 minutos: nuevo acercamiento del Xeneize

Tomás Aranda se asoció con Leonel Flores y probó un zurdazo a distancia que se marchó por encima del travesaño.

24 minutos: excelente volada de Álvaro Montero

El arquero de Boca Juniors se estiró contra su palo izquierdo para despejar un disparo a distancia de Agustín Lagos al córner.

15 minutos: trámite parejo en Vicente López

Boca Juniors y Platense se reparten la pelota sin generar avances claros en los arcos.

5 minutos: Aranda tuvo el primer remate de Boca Juniors

El juvenil recibió un pase de Leandro Paredes antes de sacudir un disparo potente que terminó en las manos de Cozzani.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formación de Platense confirmada

Titulares

(30) Juan Pablo Cozzani

(4) Agustín Lagos

(13) Ignacio Vázquez

(34) Mateo Mendia

(3) Tomás Silva

(5) Iván Gómez

(24) Martín Barrios

(7) Guido Mainero

(16) Gastón Togni

(20) Luciano Giménez

(43) Nicolás Retamar

Suplentes

(22) Nicolás Sumavil

(25) Juan Ignacio Saborido

(32) Santiago Quirós

(31) Víctor Cuesta

(17) Felipe Bussio

(26) Pablo Ferreira

(27) Santiago Dalmasso

(18) Bautista Merlini

(29) Franco Minerva

(10) Franco Zapiola

(33) Juan Gauto

(11) Nicolás López

(99) Gonzalo Lencina

Entrenador: Martín Palermo

Formación de Boca Juniors confirmada

Titulares

(1) Álvaro Montero

(17) Leandro Lozano

(2) Lautaro Di Lollo

(26) Marco Pellegrino

(3) Lautaro Blanco

(25) Santiago Ascacíbar

(5) Leandro Paredes

(18) Milton Delgado

(10) Tomás Aranda

(19) Leonel Flores

(22) Sebastián Villa

Suplentes

(12) Leandro Brey

(24) Dylan Gorosito

(4) Nicolás Figal

(32) Ayrton Costa

(27) Malcom Braida

(8) Tomás Belmonte

(23) Camilo Rey Domenech

(7) Carlos Palacios

(21) Kevin Zenón

(20) Alan Velasco

(16) Miguel Ángel Merentiel

(11) Ángel Romero

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena