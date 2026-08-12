Las incógnitas de Colón para recibir a Patronato

El DT de Colón de Santa Fe, Iván Delfino, mantiene interrogantes en la defensa y el mediocampo. El Sabalero recibirá el sábado a Patronato.

El entrenador de Colón de Santa Fe, Iván Delfino, comenzó a delinear la formación que enfrentará el próximo sábado a Patronato desde las 16.30 en el estadio Brigadier López, por la fecha 25, interzonal, de la Primera Nacional.

El Sabalero viene de derrotar 1 a 0 a San Telmo como local en el juego que marcó el comienzo del segundo ciclo de Delfino en el conjunto santafesino. En dicho encuentro algunos futbolistas finalizaron con molestias físicas que ponen en duda su continuidad en el 11 inicial.

Los futbolistas de Colón que terminaron con molestias ante San Telmo

Uno de los jugadores que terminó tocado y genera preocupación es Leandro Garante. El atacante, que se sumó a Colón en el último mercado de pases, debió abandonar el campo de juego y en un primer momento encendió las alarmas. Sin embargo, el propio Delfino se encargó de aclarar que el delantero había sufrido solamente un calambre, llevando tranquilidad sobre su estado.

La evolución durante la semana confirmó las buenas sensaciones. Desde el comienzo de esta semana, Garate trabaja a la par de sus compañeros, por lo que no tendría inconvenientes para estar disponible ante Patronato.

También hay buenas noticias con Federico Lértora. La salida del capitán frente a San Telmo había resultado extraña y posteriormente se lo pudo observar en el banco de suplentes con hielo colocado sobre una de sus rodillas. Pese a esa imagen que generó preocupación, el mediocampista tampoco presentaría inconvenientes para estar desde el arranque frente al Rojinegro.

De esta manera, Delfino recupera tranquilidad en dos posiciones importantes y podrá contar, en principio, con ambos futbolistas para un partido que Colón considera clave.

Las dudas de Iván Delfino

En el aspecto futbolístico, Delfino todavía tiene algunas decisiones por tomar. Una de ellas aparece en la mitad de la cancha y tiene como protagonistas a Ignacio Antonio y Agustín Toledo.

El ex-Gimnasia de Mendoza atraviesa un presente por debajo de lo esperado y su rendimiento ante San Telmo volvió a dejar algunos interrogantes. Por eso, el entrenador analiza la posibilidad de realizar una modificación y darle una oportunidad a Toledo.

El mediocampista ya había trabajado como titular durante la semana anterior, una señal de que el cuerpo técnico lo tiene en consideración para meterse desde el inicio. La definición llegará en los próximos entrenamientos, aunque la competencia por ese lugar aparece como una de las principales incógnitas del equipo.

La otra duda se encuentra sobre el sector izquierdo. Leandro Allende tuvo un flojo partido frente a San Telmo y podría perder su lugar en manos de Franco García, quien tuvo un muy buen ingreso durante el segundo tiempo.

El futbolista que llegó como refuerzo aprovechó sus minutos ante el Candombero y dejó una buena impresión, por lo que Delfino deberá resolver si mantiene la confianza en Allende o si apuesta por García para enfrentar a Patronato.

Así, mientras Garate y Lértora evolucionan favorablemente y estarían a disposición, Delfino tiene por delante los últimos entrenamientos para definir las dos variantes que todavía están en análisis.

Programa de la 25° fecha de la Primera Nacional

Viernes

15: Acassuso - Midland

Árbitro: Javier Delbarba

20.30: Atl. Rafaela - Def. de Belgrano

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Sábado

15: San Miguel - Colegiales

Árbitro: Franco Acita

15: Agropecuario - Ciudad Bolivar

Árbitro: Ariel Cruz

15: Dep. Morón - Almagro

Árbitro: Gonzalo Pereira

15: Ferro - Atlanta

Árbitro: Bruno Amiconi

16: Mitre - Güemes

Árbitro: Matías Billone

16.30: Colón - Patronato (Paraná)

Árbitro: Fabrizio Llobet

18: Godoy Cruz - Dep. Maipú

Árbitro: Álvaro Carranza

19: Quilmes - San Telmo

Árbitro: Juan Pablo Loustau

19: Estudiantes - Chacarita

Árbitro: Daniel E. Zamora

Domingo

15: Tristán Suarez - Alte. Brown

Árbitro: Yamil Possi

16: Gimnasia (Jujuy) - Chaco For Ever

Árbitro: Lucas Cavallero

17: Racing (Cba.) - San Martín (S.J.)

Árbitro: Federico Benítez

17: Central Norte - Gimnasia y Tiro

Árbitro: Maximiliano Manduca

18: San Martín (T) - Dep. Madryn

Árbitro: Nahuel Viñas

18: Temperley - Los Andes

Árbitro: Felipe Viola

Lunes

15: All Boys - Nueva Chicago

Árbitro: Pablo Giménez