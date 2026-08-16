Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Regional del Litoral

En Echagüe se disputa la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino

Desde las 11 se disputará el segundo capítulo del Torneo Regional del Litoral. Además habrá amistosos de mayores y juveniles.

16 de agosto 2026 · 11:34hs
Se viene otro capítulo del Torneo Regional del Litoral Femenino.

Prensa URR

Se viene otro capítulo del Torneo Regional del Litoral Femenino.

El rugby femenino volverá a tener acción este domingo en Paraná con la disputa de la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral (TRL) 2026. La jornada se desarrollará en el predio del Atlético Echagüe Club, donde además habrá encuentros de juveniles y partidos amistosos.

La actividad comenzará desde las 11. En la competencia oficial, la programación contempla cinco partidos. Desde las 11, Caranchos se medirá con Old Resian en el duelo de equipos rosarinos; mientras que a las 12 será el turno de Cha Roga de Santo Tomé frente a Mulitas de Fray Bentos. Posteriormente, a las 12.40, Old Resian enfrentará a Alma Juniors de Esperanza; y desde las 13.40 se jugará la final anticipada entre Echagüe y Cha Roga. A partir de las 14.20 se cerrará la actividad de la categoría con el cruce entre Carancho y Alma Juniors.

En el Parque Urquiza Estudiantes recibe a uno de los líderes del Torneo Regional del Litoral, Santa Fe RC.

Vuelve la acción del Torneo Regional del Litoral

patronato repudio la violencia contra sus jugadores y convoco a la unidad tras incidentes en el grella

Patronato repudió la violencia contra sus jugadores y convocó a la unidad tras incidentes en el Grella

Las posiciones del TRL son Echagüe (+39) y Cha Roga (+18) 9 puntos; Mulitas 4; Caranchos 1; Old Resian (-8) y Alma Juniors (-34) 0.

Los otros compromisos que habrá en Echagüe

La jornada también tendrá protagonismo para las Juveniles, con dos encuentros entre AEC y el Combinado de la Unión de Rugby de Rosario (URR). El primero está previsto para las 11.40, mientras que la revancha se disputará desde las 13.20.

Además, habrá una serie de partidos amistosos. A las 15, Carpinchos se enfrentará con Mulitas; a las 15.40 jugarán el Combinado de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) y AEC; y a las 16.20 se cerrará la programación con el duelo entre Carpinchos y el Combinado UER.

La propuesta tendrá entrada libre y permitirá disfrutar de una jornada destinada a seguir fortaleciendo el desarrollo del rugby femenino en la región. El predio de Atlético Echagüe Club será escenario de una nueva fecha del TRL, que volverá a reunir a equipos entrerrianos y de distintas localidades del Litoral.

Torneo Regional del Litoral Echagüe Rugby Cha Roga
Noticias relacionadas
River en el mal momento.

River quiere cortar una mala racha ante Argentinos Juniors

Facundo Díaz y Alan Sosa  sufrieron heridas tras su llegada al Grella desde Colón.

Tras perder con Colón, los jugadores de Patronato fueron agredidos en su llegada al club

Newells enfrentó a Riestra en el Coloso.

Newell's fue mejor que Riestra y cortó la mala racha en Rosario

Boca empató de visitante ante Platense.

Boca sufrió y casi lo gana ante Platense, pero fue empate por el Torneo Clausura

Ver comentarios

Lo último

Bruno Sarubi: El PJ cuestiona en Entre Ríos el sistema que sostuvieron Gioja y Uñac durante casi 20 años

Bruno Sarubi: "El PJ cuestiona en Entre Ríos el sistema que sostuvieron Gioja y Uñac durante casi 20 años"

San Salvador: detuvieron a un menor por intento de homicidio tras un violento ataque

San Salvador: detuvieron a un menor por intento de homicidio tras un violento ataque

SECCO avanza en Corrientes con la puesta en marcha del Parque Solar Bella Vista

SECCO avanza en Corrientes con la puesta en marcha del Parque Solar Bella Vista

Ultimo Momento
Bruno Sarubi: El PJ cuestiona en Entre Ríos el sistema que sostuvieron Gioja y Uñac durante casi 20 años

Bruno Sarubi: "El PJ cuestiona en Entre Ríos el sistema que sostuvieron Gioja y Uñac durante casi 20 años"

San Salvador: detuvieron a un menor por intento de homicidio tras un violento ataque

San Salvador: detuvieron a un menor por intento de homicidio tras un violento ataque

SECCO avanza en Corrientes con la puesta en marcha del Parque Solar Bella Vista

SECCO avanza en Corrientes con la puesta en marcha del Parque Solar Bella Vista

Mirtha Legrand recordó su última charla con Jorge Messi y emocionó al contar cómo fue ese gran adiós

Mirtha Legrand recordó su última charla con Jorge Messi y emocionó al contar cómo fue ese gran adiós

Patronato repudió la violencia contra sus jugadores y convocó a la unidad tras incidentes en el Grella

Patronato repudió la violencia contra sus jugadores y convocó a la unidad tras incidentes en el Grella

Policiales
San Salvador: detuvieron a un menor por intento de homicidio tras un violento ataque

San Salvador: detuvieron a un menor por intento de homicidio tras un violento ataque

Condenan a un empleado de la Municipalidad de Colón que almacenaba 77 kilos de marihuana

Condenan a un empleado de la Municipalidad de Colón que almacenaba 77 kilos de marihuana

Concordia: joven motociclista falleció tras un violento choque en avenida San Lorenzo

Concordia: joven motociclista falleció tras un violento choque en avenida San Lorenzo

Concordia: tras varios días de búsqueda, hallaron a una joven y detuvieron a un camionero

Concordia: tras varios días de búsqueda, hallaron a una joven y detuvieron a un camionero

Un camionero entrerriano fue asaltado y secuestrado en Santa Fe

Un camionero entrerriano fue asaltado y secuestrado en Santa Fe

Ovación
En Echagüe se disputa la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino

En Echagüe se disputa la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino

River quiere cortar una mala racha ante Argentinos Juniors

River quiere cortar una mala racha ante Argentinos Juniors

Boca sufrió y casi lo gana ante Platense, pero fue empate por el Torneo Clausura

Boca sufrió y casi lo gana ante Platense, pero fue empate por el Torneo Clausura

Newells fue mejor que Riestra y cortó la mala racha en Rosario

Newell's fue mejor que Riestra y cortó la mala racha en Rosario

LPF: Goleada de Atlético VF y Peñarol en el adelanto de la 16° fecha

LPF: Goleada de Atlético VF y Peñarol en el adelanto de la 16° fecha

La provincia
Bruno Sarubi: El PJ cuestiona en Entre Ríos el sistema que sostuvieron Gioja y Uñac durante casi 20 años

Bruno Sarubi: "El PJ cuestiona en Entre Ríos el sistema que sostuvieron Gioja y Uñac durante casi 20 años"

Paraná realizará una vigilia en homenaje a San Martín

Paraná realizará una vigilia en homenaje a San Martín

Peregrinos de Concordia recorrerán más de 1.300 kilómetros en bicicleta

Peregrinos de Concordia recorrerán más de 1.300 kilómetros en bicicleta

Paraná, 200 años de una ciudad: una lugar lleno de historias

Paraná, 200 años de una ciudad: una lugar lleno de historias

Entre Ríos mejora por encima del promedio nacional en Lengua y Matemática

Entre Ríos mejora por encima del promedio nacional en Lengua y Matemática

Dejanos tu comentario