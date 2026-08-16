En Echagüe se disputa la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino

Desde las 11 se disputará el segundo capítulo del Torneo Regional del Litoral. Además habrá amistosos de mayores y juveniles.

El rugby femenino volverá a tener acción este domingo en Paraná con la disputa de la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral (TRL) 2026 . La jornada se desarrollará en el predio del Atlético Echagüe Club, donde además habrá encuentros de juveniles y partidos amistosos.

La actividad comenzará desde las 11. En la competencia oficial, la programación contempla cinco partidos. Desde las 11, Caranchos se medirá con Old Resian en el duelo de equipos rosarinos; mientras que a las 12 será el turno de Cha Roga de Santo Tomé frente a Mulitas de Fray Bentos. Posteriormente, a las 12.40, Old Resian enfrentará a Alma Juniors de Esperanza; y desde las 13.40 se jugará la final anticipada entre Echagüe y Cha Roga. A partir de las 14.20 se cerrará la actividad de la categoría con el cruce entre Carancho y Alma Juniors.

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Las posiciones del TRL son Echagüe (+39) y Cha Roga (+18) 9 puntos; Mulitas 4; Caranchos 1; Old Resian (-8) y Alma Juniors (-34) 0.

Los otros compromisos que habrá en Echagüe

La jornada también tendrá protagonismo para las Juveniles, con dos encuentros entre AEC y el Combinado de la Unión de Rugby de Rosario (URR). El primero está previsto para las 11.40, mientras que la revancha se disputará desde las 13.20.

Además, habrá una serie de partidos amistosos. A las 15, Carpinchos se enfrentará con Mulitas; a las 15.40 jugarán el Combinado de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) y AEC; y a las 16.20 se cerrará la programación con el duelo entre Carpinchos y el Combinado UER.

La propuesta tendrá entrada libre y permitirá disfrutar de una jornada destinada a seguir fortaleciendo el desarrollo del rugby femenino en la región. El predio de Atlético Echagüe Club será escenario de una nueva fecha del TRL, que volverá a reunir a equipos entrerrianos y de distintas localidades del Litoral.