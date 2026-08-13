Patronato vuelve al Cementerio de los Elefantes, donde el historial está equilibrado

Patronato enfrentará el sábado a Colón de Santa Fe. El elenco de barrio Villa Sarmiento celebró dos victorias en seis visitas al Sabalero.

El 11 inicial de Patronato que enfrentó a Colón en Santa Fe en la temporada 2024.

Patronato tendrá este sábado una nueva parada en Santa Fe. Desde las 16.30, el Rojinegro visitará a Colón en el estadio Brigadier López , en el marco de la 25° fecha del campeonato de la Primera Nacional, en un encuentro que volverá a poner frente a frente a dos protagonistas de una rivalidad regional con varios capítulos en la historia reciente.

Patronato y Colón afrontarán el duelo del atravesando realidades diferentes. El Rojinegro acumula diez jornadas sin conocer la victoria, una racha que profundizó su crisis de resultados y lo dejó en el 17° lugar de la Zona B, actualmente en zona de descenso.

El Sabalero, en cambio, llega con otro semblante. En su última presentación derrotó 1 a 0 a San Telmo, en un encuentro que además marcó el comienzo del segundo ciclo de Iván Delfino al frente del elenco santafesino.

El triunfo le permitió a Colón escalar hasta el tercer puesto de la Zona A. Con 39 puntos, quedó a dos unidades de Deportivo Morón y a siete del líder Ferro, por lo que afrontará el compromiso ante Patronato con la necesidad de seguir sumando para mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio.

El antecedente inmediato en el escenario sabalero no es alentador para el equipo paranaense. El último enfrentamiento en el denominado Cementerio de los Elefantes terminó con una contundente goleada de Colón por 4 a 0, el 24 de febrero de 2024, también por el torneo de la Primera Nacional. Ignacio Lago, Alexis Sabella, Axel Rodríguez y Nicolás Leguizamón fueron los autores de los goles del conjunto santafesino.

Sin embargo, el historial de Patronato en el Brigadier López presenta un equilibrio que invita a mirar más allá de aquella última visita. El conjunto paranaense disputó seis partidos en ese escenario y consiguió dos victorias, sufrió tres derrotas y empató en una oportunidad.

Buena carta de presentación de Patronato en el Cementerio de los Elefantes

El primer registro de esta serie corresponde al 8 de marzo de 2016, por el Torneo de Transición. Aquella tarde, Colón y Patronato protagonizaron un entretenido empate 2 a 2. Osvaldo Barsottini y Diego Lagos marcaron para el Sabalero, mientras que Matías Donoso y Sebastián Bértoli, de penal, convirtieron para el Patrón.

Meses más tarde, el Rojinegro consiguió su primer triunfo en territorio santafesino. El 29 de octubre de 2016, por el Campeonato de Primera División 2016/17, Patronato se impuso 1 a 0 gracias al tanto convertido por Fernando Telechea.

La historia volvió a tener una amplia diferencia en el marcador el 23 de abril de 2018. Colón se impuso 4 a 0 por la Superliga 2017/18, con dos goles de Javier Correa y las conquistas de Alan Ruiz y Gustavo Toledo.

Patronato tuvo rápida revancha en la siguiente visita. El 27 de julio de 2019, por la Primera fecha de la Superliga 2019/20, volvió a quedarse con los tres puntos en el Brigadier López. El único tanto del encuentro fue obra de Christian Chimino, que le permitió al equipo paranaense celebrar nuevamente en Santa Fe.

Los últimos festejos fueron para Colón

La racha favorable del Rojinegro se interrumpió el 5 de octubre de 2022. Por la Liga Profesional, Colón ganó 1 a 0 con un gol de Ramón Wanchope Ábila.

El último antecedente, como ocurrió en varios cruces recientes, volvió a tener a Colón como vencedor. En febrero de 2024, el Sabalero fue contundente y goleó 4 a 0 en el Brigadier López, resultado que quedó como el último recuerdo de Patronato en ese escenario.

Ahora, el Rojinegro regresará al Cementerio de los Elefantes con la intención de escribir una nueva página en una cancha donde, al menos en los números, la historia se encuentra completamente equilibrada: tres triunfos para Patronato, tres para Colón y un empate.