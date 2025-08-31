Patronato buscará conquistar una batalla ante un adversario directo

Patronato recibirá desde las 16 a Atlanta por la fecha 29° de la Primera Nacional, Zona A. El Rojinegro va por su quinta victoria en serie como local.

Patronato protagonizará este domingo el encuentro más importante de la 29° fecha de la Primera Nacional, Zona A. Desde las 16 recibirá en el estadio Presbítero Grella a Atlanta en un juego que contará con arbitraje de Daniel Zamora. Televisará la señal de streaming de TyC Sports Play. Transmitirá La Red Paraná.

El escenario ubicado en barrio Villa Sarmiento será sede de una batalla entre dos equipos que se propusieron como objetivo pelear por el salto de categoría. Este desafío comenzó con dudas en el Rojinegro. Logró superar la meseta que se presentó en los primeros diez capítulos del certamen. Luego edificó su casa en una verdadera fortaleza. Esto lo impulsó en las posiciones. Ingresó en el grupo de los ocho. Se consolidó en este sector.

Patronato baja el precio de las localidades para el encuentro ante Atlanta

Las matemáticas le permiten a los fanáticos del representante entrerriano ilusionarse con observar al equipo de sus amores en la final que determinará quien será el primer elenco que saltará a la Liga Profesional. Asimismo muchos interpretan que la misión es compleja y no depende de si mismo al observar un sólido andar del Deportivo Madryn. El Aurinegro se alejó del Santo a 8 unidades.

Patronato colegiales 2 Patronato empató sin goles ante Colegiales en su última presentación.

De esta manera, en barrio Villa Sarmiento trazaron otra meta paralera: finalizar la fase regular dentro de los cuatro primeros equipos. De efectivizar este objetivo, protagonizará el primer cruce del reducido que otorgará el segundo ascenso en condición de local y con ventaja deportiva.

Observando ese horizonte el juego de esta tarde es clave para potenciar ese anhelo del Pueblo Rojinegro, como también del cuerpo técnico, plantel y directivos de Patronato.

Patronato inició esta fecha en el quinto escalón de las posiciones de la Zona A. Se distancia a cinco de Atlanta, quien es el único escoltar de Deportivo Madryn. La victoria le permitirá al Santo descontarle espacio y posicionarse a dos pasos del Bohemio.

La capacidad de obtener resultados positivos en condición de local es lo que mantiene intacto el sueño entrerriano. Patronato conquistó la victoria en los últimos cuatro encuentros que disputó en barrio Villa Sarmiento. Y conserva un invicto de nueve jornadas en el Grella con un récord de 7 triunfos y dos empate.

En su última presentación el elenco entrerriano cosechó un poroto en su visita a Colegiales. Ese resultado le permitió sumar fuera de territorio entrerriano después de tres caídas seguidas. Esta tarde buscará darle mayor valor a esa unidad obtenida en la localidad bonaerense de Munro.

Para el juego ante el Bohemio el entrenador de Patronato, Gabriel Gómez, recupera una pieza importante en el mediocampo. Se trata de Valentín Pereyra, quien en el empate ante el Tricolor cumplió una fecha de suspensión tras haber llegado al límite de amonestaciones.

El autor del gol del triunfo ante Arsenal de Sarandí recuperará su lugar en el 11 inicial en lugar de Matías Pardo. Además, el DT determinará el retornó del sistema 5-3-2. En este punto no determinó quien será el lateral-volante que se moverá en el andarivel izquierdo. Para este rol Gómez evaluó dos alternativas: Gonzalo Asís o Ian Escobar.

El presente de Atlanta

Durante gran parte del torneo Atlanta lideró la Zona A. Su andar ingresó en una meseta en la segunda rueda. Este pasaje fue capitalizado por Deportivo Madryn, quien le arrebató al Bohemio el número 1 de la tabla.

El elenco del barrio porteño de Villa Crespo tiene chances concretas de recuperar su lugar en la cima de la tabla, pero sabe que el margen de error es reducido y que no depende de si mismo. Por eso mismo el juego que animará esta tarde en la capital entrerriana será determinante para Atlanta.

En su última presentación el Bohemio derrotó 2 a 1 ante Ferro. Con este éxito totalizó 10 de los últimos 12 puntos que afrontó como local. Su destino ha sido opuesto cuando disputa los juegos en territorio adversario. En este punto registra seis fechas sin sumar de a tres en condición de visitante.

Probables formaciones en el Grella

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra y Escobar o Asís; Valentín Pereyra, Gallucci Otero y Barinaga; Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez

Atlanta: Francisco Rago; Leonardo Flores, Caín Fara, Tomás Rojas y Guillermo Ferracutti; Nicolás Previtali y Jorge Valdez Chamorro; Lautaro Fedele, Federico Bisanz y Lucas Ambroggio; Jonathan Dellarossa. DT: Luis García

Hora y TV: 16 (TyC Sports Playe).

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Presbítero Grella.