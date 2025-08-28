Patronato baja el precio de las localidades para el encuentro ante Atlanta

Las localidades para el juego que Patronato disputará el domingo tendrá una baja del 50 por ciento. La oferta está dirigida a socios e invitados.

Patronato disputará el domingo un encuentro trascendental en su aspiración por finalizar lo más arriba posible en la Zona A del campeonato de la Primera Nacional. Desde las 16 el Rojinegro recibirá a Atlanta en uno de los juegos destacados de la 29° fecha.

El Bohemio es uno de los rivales directo del elenco dirigido por Gabriel Gómez. Con 27 unidades se ubican en el segundo escalón de las posiciones, tres menos que el líder Deportivo Madryn, y cinco más que el representante entrerriano.

La importancia del desafío que asumirá el Santo impulsó a la dirigencia a lanzar una promoción en la venta de las localidades. En este sentido, el valor de las entradas para la tribuna popular de calle Grella y la tribuna preferencia que da a espaldas a calle San Nicolás tendrá una reducción del 50 por ciento del valor habitual. La oferta está direccionada a socios de la institución como a invitados.

El precio de las localidades

Con esta iniciativa, el valor de los tickets quedó tasado de la siguiente manera

Popular Caballero Tribuna Grella: Socios, sin cargo, invitados: 7.000 pesos

Popular Dama/jubilado Tribuna Grella: Socios: sin cargo, invitados: 4.000 pesos

Popular menor (hasta 11 años) gratis

Preferencia San Nicolás: Socios: 4.000 pesos, invitados: 11.000 pesos

Preferencial menor (hasta 11 años) gratis

Platea lateral: Socios: 14.000 pesos, invitados: 27.000 pesos

Platea central: Socios: 19.000 pesos, invitados: 33.000 pesos

Platea seguro menor: Socios: 3.000 pesos, Invitados: 5.000 pesos