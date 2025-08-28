Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato baja el precio de las localidades para el encuentro ante Atlanta

Las localidades para el juego que Patronato disputará el domingo tendrá una baja del 50 por ciento. La oferta está dirigida a socios e invitados.

28 de agosto 2025 · 15:35hs
   

 

 

Patronato disputará el domingo un encuentro trascendental en su aspiración por finalizar lo más arriba posible en la Zona A del campeonato de la Primera Nacional. Desde las 16 el Rojinegro recibirá a Atlanta en uno de los juegos destacados de la 29° fecha.

El Bohemio es uno de los rivales directo del elenco dirigido por Gabriel Gómez. Con 27 unidades se ubican en el segundo escalón de las posiciones, tres menos que el líder Deportivo Madryn, y cinco más que el representante entrerriano.

Jorge Valdez Chamorro, volante de Patronato, metió selfie en el Nilton Santos.

El campeón que retornará el domingo al Grella

En una decena de encuentros Alan Sosa se transformó en pieza clave de Patronato en la Primera Nacional. El arquero conservó el cero en seis juegos.

Alan Sosa: "Mi idea es llegar a las 10 vallas invictas"

Nota relacionada: El campeón que retornará el domingo al Grella

La importancia del desafío que asumirá el Santo impulsó a la dirigencia a lanzar una promoción en la venta de las localidades. En este sentido, el valor de las entradas para la tribuna popular de calle Grella y la tribuna preferencia que da a espaldas a calle San Nicolás tendrá una reducción del 50 por ciento del valor habitual. La oferta está direccionada a socios de la institución como a invitados.

El precio de las localidades

Con esta iniciativa, el valor de los tickets quedó tasado de la siguiente manera

Popular Caballero Tribuna Grella: Socios, sin cargo, invitados: 7.000 pesos

Popular Dama/jubilado Tribuna Grella: Socios: sin cargo, invitados: 4.000 pesos

Popular menor (hasta 11 años) gratis

Preferencia San Nicolás: Socios: 4.000 pesos, invitados: 11.000 pesos

Preferencial menor (hasta 11 años) gratis

Platea lateral: Socios: 14.000 pesos, invitados: 27.000 pesos

Platea central: Socios: 19.000 pesos, invitados: 33.000 pesos

Platea seguro menor: Socios: 3.000 pesos, Invitados: 5.000 pesos

Patronato Atlanta localidades
Noticias relacionadas
A Patronato le restan seis finales en la Primera Nacional

Patronato tiene día, hora y árbitro para el próximo juego

gabriel gomez le dio valor al punto que sumo patronato

Gabriel Gómez le dio valor al punto que sumó Patronato

Matías Pardo fue titular en el empate de Patronato ante Colegiales

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Colegiales?

Patronato empata sin goles ante Colegiales.

Patronato empató sin goles ante Colegiales y cortó la mala racha de visitante

Ver comentarios

Lo último

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Francos sobre el caso Spagnuolo: Es una operación

Francos sobre el caso Spagnuolo: "Es una operación"

Ultimo Momento
Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Francos sobre el caso Spagnuolo: Es una operación

Francos sobre el caso Spagnuolo: "Es una operación"

Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Chelsea

Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Chelsea

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Policiales
Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Ovación
Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

La provincia
La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Reclaman por riesgo ambiental en el puerto de Ibicuy

Reclaman por riesgo ambiental en el puerto de Ibicuy

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Dejanos tu comentario