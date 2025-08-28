Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Estudiantes recuperó su condición de líder en el Torneo Clausura

El CAE alcanzó a Olimpia en lo más alto del Torneo Clausura de la APB al derrotar a Quique. También festejaron Unión de Crespo y Recreativo.

28 de agosto 2025 · 09:54hs
Estudiantes es uno de los dos equipos con puntaje ideal en el Torneo Clausura de la APB

Prensa CAE

Estudiantes es uno de los dos equipos con puntaje ideal en el Torneo Clausura de la APB

Se cerró este miércoles la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada hubo victorias de Estudiantes y Unión de Crespo, en condición de local, y de Recreativo a domicilio.

En el Gigante del Parque el CAE superó a Quique 77 a 74. Con este resultado el Albinegro recuperó la cima de las posiciones, sector que comparte junto a Olimpia. Román Memo Rodríguez terminó con 17 puntos, mientras que Beltrán González Medus acompañó con 14 tantos. En el Decano, Hans Feder Ponce fue la figura con 20 puntos y 12 rebotes, mientras que Jorge Ibarra y Diego Villaverde anotaron 12 puntos cada uno.

olimpia es el nuevo lider del torneo clausura de la apb

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

apb: olimpia se subio al lote de lideres del torneo clausura

APB: Olimpia se subió al lote de líderes del torneo Clausura

Recreativo dio un paso importante al superar de visitante a Talleres 77 a 67. Alan Guanco con 15 puntos y Valentino Salamone con 13 fueron los goleadores del ganador, mientras que en el local, Juan Alzamendi y Luciano Harik anotron 15 tantos cada uno.

Por su parte, Unión le ganó a Crespo a Echagüe 88 a 74. Rodrigo Gieco con 23 puntos y Francisco Folmer con 22 unidades fueron los goleadores del Cervecero, además de los 15 tantos de Juan Pablo Folmer. En Echagüe, Agustín Caminos fue el mejor con 21 tantos, Pablo Pastori firmó 19 puntos y 1 rebotes, y Román Ise registró 17 puntos.

Resultados tercera fecha del Torneo Clausura de la APB

Martes

Olimpia 72 – Paracao 61

Patronato 64 – Rowing 67

Sionista 60 – Ciclista 59

Miércoles

Unión 88 – Echagüe 74

Talleres 67 – Recreativo 77

Estudiantes 77 – Quique 74

Olimpia y Estudiantes, en lo más alto de la tabla

Las posiciones del Torneo Clausura de Primera División A es la siguiente

Estudiantes 6

Olimpia 6

Sionista 5

Unión 5

Recreativo 4

Paracao 4

Rowing 4

Talleres 3

Echagüe 3

Quique 3

Ciclista 3

Patronato 3

San Martín 2

APB Estudiantes Quique
Noticias relacionadas
Estudiantes reúne puntaje ideal en el Clausura de la APB

APB: triunfo del CAE y Sionista en el arranque de la 2° fecha

Recreativo-Ciclista, el duelo destacado de la segunda fecha del Clausura de la APB.

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

Vicente Taborda jugará en Grecia.

El entrerriano Vicente Taborda seguirá su carrera en Grecia

messi confirmo que disputara su ultimo partido oficial en argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Ver comentarios

Lo último

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Ultimo Momento
Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Policiales
Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Ovación
Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

El entrerriano Vicente Taborda seguirá su carrera en Grecia

El entrerriano Vicente Taborda seguirá su carrera en Grecia

River Plate va por todo: busca avanzar en la Copa Argentina ante Unión en Mendoza

River Plate va por todo: busca avanzar en la Copa Argentina ante Unión en Mendoza

Baltazar Itria tuvo pasión, esfuerzo y dos Oro

Baltazar Itria tuvo pasión, esfuerzo y dos Oro

La provincia
Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario