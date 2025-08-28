APB: Estudiantes recuperó su condición de líder en el Torneo Clausura

El CAE alcanzó a Olimpia en lo más alto del Torneo Clausura de la APB al derrotar a Quique. También festejaron Unión de Crespo y Recreativo.

Se cerró este miércoles la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada hubo victorias de Estudiantes y Unión de Crespo, en condición de local, y de Recreativo a domicilio.

En el Gigante del Parque el CAE superó a Quique 77 a 74. Con este resultado el Albinegro recuperó la cima de las posiciones, sector que comparte junto a Olimpia. Román Memo Rodríguez terminó con 17 puntos, mientras que Beltrán González Medus acompañó con 14 tantos. En el Decano, Hans Feder Ponce fue la figura con 20 puntos y 12 rebotes, mientras que Jorge Ibarra y Diego Villaverde anotaron 12 puntos cada uno.

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Recreativo dio un paso importante al superar de visitante a Talleres 77 a 67. Alan Guanco con 15 puntos y Valentino Salamone con 13 fueron los goleadores del ganador, mientras que en el local, Juan Alzamendi y Luciano Harik anotron 15 tantos cada uno.

Por su parte, Unión le ganó a Crespo a Echagüe 88 a 74. Rodrigo Gieco con 23 puntos y Francisco Folmer con 22 unidades fueron los goleadores del Cervecero, además de los 15 tantos de Juan Pablo Folmer. En Echagüe, Agustín Caminos fue el mejor con 21 tantos, Pablo Pastori firmó 19 puntos y 1 rebotes, y Román Ise registró 17 puntos.

Resultados tercera fecha del Torneo Clausura de la APB

Martes

Olimpia 72 – Paracao 61

Patronato 64 – Rowing 67

Sionista 60 – Ciclista 59

Miércoles

Unión 88 – Echagüe 74

Talleres 67 – Recreativo 77

Estudiantes 77 – Quique 74

Olimpia y Estudiantes, en lo más alto de la tabla

Las posiciones del Torneo Clausura de Primera División A es la siguiente

Estudiantes 6

Olimpia 6

Sionista 5

Unión 5

Recreativo 4

Paracao 4

Rowing 4

Talleres 3

Echagüe 3

Quique 3

Ciclista 3

Patronato 3

San Martín 2