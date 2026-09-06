Chile XV venció 28-27 a Argentina XV con un try y una conversión sobre la hora, para consagrarse campeón del Américas Rugby Championship.

Chile XV lo dio vuelta sobre la hora y se consagró campeón ante Argentina XV.

Chile XV se consagró campeón del Américas Rugby Championship tras vencer de manera agónica a Argentina XV por 28-27 en Valparaíso . El conjunto local no se rindió hasta el último instante y consiguió dar vuelta el partido con un try sobre la hora y una conversión espectacular que desató el festejo de los chilenos.

Argentina XV había tenido el control durante buena parte del encuentro y terminó el primer tiempo arriba por 15-7. El equipo argentino golpeó primero con una espectacular corrida de Mateo Pasquini, quien recorrió toda la cancha y se volvió imparable para la defensa chilena.

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Chile XV se consagró campeón tras una remontada dramática ante Argentina XV

Con el correr de los minutos, Argentina XV amplió la diferencia. Ignacio Dogliani convirtió un drop a los 22 minutos y, poco después, Diego Correa recibió una tarjeta amarilla por reiteración de infracciones, dejando a su equipo con un jugador menos durante diez minutos.

A los 28 minutos llegó otro try argentino. Franco Rossetto aprovechó el espacio generado por los forwards y apoyó en el ingoal chileno, mientras que Dogliani sumó la conversión para establecer el 15-0. Chile XV reaccionó antes del descanso y Santiago Videla aprovechó una pelota perdida en el line argentino para descontar. Garafulic acertó la conversión y dejó el marcador 15-7 al entretiempo.

En el comienzo de la segunda mitad, Argentina XV volvió a golpear mediante su principal arma: el line y el maul. Martín Vaca terminó apoyando después de un avance de los forwards y Dogliani convirtió para estirar nuevamente la ventaja.

Chile XV respondió rápidamente. Benjamín Videla culminó una gran acción ofensiva con un try y Garafulic volvió a acertar la conversión. Los locales recuperaron confianza y comenzaron a presionar cada vez más cerca del ingoal argentino.

A los 28 minutos, Domingo Saavedra encontró el espacio después de varios intentos de los forwards y apoyó para poner nuevamente a Chile XV en partido. Garafulic convirtió y dejó el marcador abierto para un cierre dramático.

Argentina XV buscó sostener la ventaja, pero Chile no dejó de atacar. La presión local terminó dando resultado a los 38 minutos, cuando Ernesto Tchimino apoyó pegado a la bandera después de una interminable secuencia ofensiva.

La definición quedó en los pies de Garafulic, quien ejecutó una conversión espectacular y concretó la remontada. Chile XV pasó al frente 28-27 en los instantes finales y desató una celebración inolvidable en Valparaíso.

Con ese triunfo agónico, Chile XV se quedó con el título del Américas Rugby Championship y coronó una remontada que parecía imposible durante buena parte del encuentro. Argentina XV, que llegó a tener una ventaja importante, terminó cayendo en el último ataque de los locales.