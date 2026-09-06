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Chile XV lo dio vuelta sobre la hora y se consagró campeón ante Argentina XV

Chile XV venció 28-27 a Argentina XV con un try y una conversión sobre la hora, para consagrarse campeón del Américas Rugby Championship.

6 de septiembre 2026 · 18:00hs
Chile XV lo dio vuelta sobre la hora y se consagró campeón ante Argentina XV.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Chile XV lo dio vuelta sobre la hora y se consagró campeón ante Argentina XV.

Chile XV se consagró campeón del Américas Rugby Championship tras vencer de manera agónica a Argentina XV por 28-27 en Valparaíso. El conjunto local no se rindió hasta el último instante y consiguió dar vuelta el partido con un try sobre la hora y una conversión espectacular que desató el festejo de los chilenos.

Argentina XV había tenido el control durante buena parte del encuentro y terminó el primer tiempo arriba por 15-7. El equipo argentino golpeó primero con una espectacular corrida de Mateo Pasquini, quien recorrió toda la cancha y se volvió imparable para la defensa chilena.

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Chile XV se consagró campeón tras una remontada dramática ante Argentina XV

Con el correr de los minutos, Argentina XV amplió la diferencia. Ignacio Dogliani convirtió un drop a los 22 minutos y, poco después, Diego Correa recibió una tarjeta amarilla por reiteración de infracciones, dejando a su equipo con un jugador menos durante diez minutos.

A los 28 minutos llegó otro try argentino. Franco Rossetto aprovechó el espacio generado por los forwards y apoyó en el ingoal chileno, mientras que Dogliani sumó la conversión para establecer el 15-0. Chile XV reaccionó antes del descanso y Santiago Videla aprovechó una pelota perdida en el line argentino para descontar. Garafulic acertó la conversión y dejó el marcador 15-7 al entretiempo.

En el comienzo de la segunda mitad, Argentina XV volvió a golpear mediante su principal arma: el line y el maul. Martín Vaca terminó apoyando después de un avance de los forwards y Dogliani convirtió para estirar nuevamente la ventaja.

Chile XV respondió rápidamente. Benjamín Videla culminó una gran acción ofensiva con un try y Garafulic volvió a acertar la conversión. Los locales recuperaron confianza y comenzaron a presionar cada vez más cerca del ingoal argentino.

A los 28 minutos, Domingo Saavedra encontró el espacio después de varios intentos de los forwards y apoyó para poner nuevamente a Chile XV en partido. Garafulic convirtió y dejó el marcador abierto para un cierre dramático.

Argentina XV buscó sostener la ventaja, pero Chile no dejó de atacar. La presión local terminó dando resultado a los 38 minutos, cuando Ernesto Tchimino apoyó pegado a la bandera después de una interminable secuencia ofensiva.

La definición quedó en los pies de Garafulic, quien ejecutó una conversión espectacular y concretó la remontada. Chile XV pasó al frente 28-27 en los instantes finales y desató una celebración inolvidable en Valparaíso.

Con ese triunfo agónico, Chile XV se quedó con el título del Américas Rugby Championship y coronó una remontada que parecía imposible durante buena parte del encuentro. Argentina XV, que llegó a tener una ventaja importante, terminó cayendo en el último ataque de los locales.

Chile Argentina Rugby
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