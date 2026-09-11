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Camilo presenta "Para Cuando Sean Mayores" en Argentina

Camilo llega a la Argentina el 25 y 26 de octubre para presentar “Para Cuando Sean Mayores”, su quinto álbum de estudio

11 de septiembre 2026 · 10:09hs
Camilo presenta Para Cuando Sean Mayores en Argentina

Camilo publicó “Para Cuando Sean Mayores”, su quinto álbum de estudio, y llegará a la Argentina con la gira que lleva el mismo nombre. El 25 de octubre ya está agotado y todavía quedan entradas para la función del 26.

Camilo llega a Buenos Aires con nuevo disco

Camilo vuelve a Buenos Aires con dos funciones en el Movistar Arena: el sábado 25 y el domingo 26 de octubre. La primera fecha está agotada, mientras que todavía quedan entradas para la segunda, disponibles a través de movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

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Las dos presentaciones forman parte del “Para Cuando Sean Mayores Tour”, la gira que acompaña al nuevo álbum del cantante y compositor colombiano, publicado el 9 de septiembre.

“Para Cuando Sean Mayores” es el quinto álbum de estudio de Camilo, seis veces ganador del Latin GRAMMY®. El disco nació con una idea íntima: dejarles a sus hijas, Índigo y Amaranto, una especie de guía para la vida adulta. En ese proceso, el artista también se reencontró con el niño de ocho años que alguna vez fue.

La primera canción presentada fue “El Árbol”, lanzada el 3 de septiembre. El tema propone una mirada sobre la dificultad de habitar el presente y aquellos recuerdos que pueden perderse cuando no se abraza el momento.

Aunque el nuevo material ocupa un lugar central, el público argentino también podrá reencontrarse con algunas de las canciones que marcaron la carrera del artista, entre ellas “Vida de Rico”, “Tutu”, “Índigo”, “Ropa Cara” y “Manos de Tijera”.

Así, el espectáculo combina las canciones de su presente con los grandes éxitos que lo convirtieron en uno de los artistas latinos más escuchados. El amor, la familia y los vínculos atraviesan tanto el nuevo álbum como una propuesta en vivo que busca convertir cada encuentro con el público en una celebración compartida.

Buenos Aires, además, ocupa un lugar especial en su recorrido. En 2025, Camilo realizó dos funciones agotadas en el Movistar Arena, consolidando el vínculo con su público argentino. Las dos noches de octubre marcarán ahora un nuevo capítulo de esa relación, esta vez al ritmo de las canciones de “Para Cuando Sean Mayores”.

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