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Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026

Un informe de datos oficiales confirmó que el gobernador Rogelio Frigerio encabeza la nómina de mandatarios provinciales que más veces fueron a la Casa Rosada.

13 de septiembre 2026 · 20:53hs
Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026.

Rogelio Frigerio es el gobernador que más veces ingresó a la Casa Rosada en 2026.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , se posicionó al frente del ranking de gobernadores que más visitas realizaron a la Casa Rosada durante los primeros siete meses de 2026.

Según los datos obtenidos a través de un pedido de Acceso a la Información Pública a la Secretaría General de Presidencia por parte de Infobae, el mandatario entrerriano se dirigió en cinco oportunidades a Balcarce 50 entre enero y julio para encarar gestiones políticas y presupuestarias.

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Las visitas de Rogelio Frigerio a la Casa Rosada

El registro oficial revela el intenso nivel de diálogo de la gestión de Rogelio Frigerio con los principales funcionarios del Gabinete de Javier Milei. El gobernador Frigerio mantuvo encuentros en el Ministerio del Interior y en la Jefatura de Gabinete —ambos despachos bajo la órbita de Diego Santilli—, además de participar en reuniones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el armador oficialista Eduardo Lule Menem.

Las visitas del gobernador de Entre Ríos respondieron a demandas centrales para la provincia. Entre los temas prioritarios abordados por Rogelio Frigerio se destacaron la situación de la obra pública en Entre Ríos, el envío de fondos fiscales y el mantenimiento de las rutas nacionales en territorio provincial.

A la par del reclamo de recursos y de infraestructura vial, las reuniones sirvieron para debatir la reforma política nacional, punto en el que el gobernador Rogelio Frigerio manifestó públicamente su apoyo a la eliminación de las elecciones PASO.

Los gobernadores que visitaron la Casa Rosada

Con cinco ingresos registrados en marzo, abril, mayo y dos en junio, Rogelio Frigerio lidera la nómina de gobernadores con mayor presencia presencial en la Casa Rosada. El listado de los jefes provinciales que más fueron a Balcarce 50 se completa de la siguiente manera: con cuatro visitas: Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco). con tres: Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Con dos: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Sáenz (Salta).

Por el contrario, solo cinco gobernadores de la oposición no ingresaron en ninguna oportunidad a la sede de la administración central en lo que va del año: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Rogelio Frigerio Gobernador Casa Rosada
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