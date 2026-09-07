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Nonpalidece celebra 30 años con una gira por Argentina y Latinoamérica

Nonpalidece inició septiembre, su mes aniversario, con un multitudinario show en Ingeniero Maschwitz

7 de septiembre 2026 · 13:07hs
Nonpalidece celebra 30 años con una gira por Argentina y Latinoamérica

Nonpalidece comenzó septiembre de una manera especial. Para la banda, el noveno mes del año no es uno más: el próximo 21 de septiembre cumplirá oficialmente 30 años de trayectoria y los festejos ya están en marcha.

Nonpalidece cumple 30 años y lo festeja arriba de los escenarios

La celebración comenzó a lo grande el pasado 5 de septiembre, cuando el grupo se presentó ante miles de personas durante los festejos de Ingeniero Maschwitz. Fue el punto de partida de un aniversario que continuará durante los próximos meses con una extensa gira por distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica.

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Tres décadas después de sus primeros pasos, Nonpalidece sigue siendo una de las bandas fundamentales del reggae argentino y latinoamericano. Con canciones que atravesaron generaciones y una identidad construida a lo largo de los años, el grupo propone celebrar su historia, pero también mirar hacia adelante.

Bajo el concepto “30 años, 30 canciones y entradas a $30.000”, la banda prepara una serie de encuentros que recorrerán diferentes momentos de su trayectoria a través de los temas que marcaron su camino.

Una celebración junto al público

Uno de los grandes encuentros del aniversario será el 1 de octubre en C Art Media, en Buenos Aires. La fecha tendrá, además, una particularidad: el público será parte activa de la construcción del festejo.

A través de sus redes sociales, Nonpalidece abrió distintas votaciones para que sus seguidores puedan elegir las canciones que quieren escuchar durante el show. De esta manera, el repertorio de la noche aniversario también se construirá con la participación de quienes acompañaron a la banda a lo largo de estas tres décadas.

Pero la celebración no terminará allí. La gira continuará por Colombia y distintas ciudades argentinas, con presentaciones en Bogotá, Medellín, San Luis, San Andrés de Giles, Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata.

Próximos shows

  • 1 de octubre: C Art Media — Buenos Aires.
  • 8 de octubre: Lourdes Music Hall — Bogotá, Colombia.
  • 10 de octubre: Festival Internacional Alta Voz — Medellín, Colombia.
  • 14 de noviembre: Comuna Club — San Luis.
  • 20 de noviembre: Complejo Aeropuerto — San Andrés de Giles, junto a NTVG.
  • 21 de noviembre: Club Paraguay — Córdoba.
  • 27 de noviembre: Tribus Club de Arte — Santa Fe.
  • 16 de enero: Brew House Puerto — Mar del Plata.

A 30 años de aquel comienzo, Nonpalidece continúa recorriendo escenarios y renovando el vínculo con su público. La gira aniversario será una oportunidad para volver sobre las canciones que construyeron su historia, celebrar el camino transitado y confirmar que, tres décadas después, el viaje todavía continúa.

Con nuevos shows, encuentros y canciones elegidas junto a sus seguidores, septiembre marca apenas el comienzo de una celebración que promete extenderse mucho más allá de la fecha exacta del aniversario.

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Nonpalidece gira Argentina Latinoamérica
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