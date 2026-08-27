La obra sumará 2.800 metros de pavimento por mano, conectará la Ruta 12 con Circunvalación y facilitará el acceso al Parque Industrial.

Nueva Circunvalación: menos camiones, menor desgaste y accesos más ágiles para Paraná y su entorno.

La finalización de la nueva conexión permitirá completar la Circunvalación de Paraná, agilizar los accesos a la ciudad y reducir la circulación de tránsito pesado por arterias urbanas.

El proyecto contempla 2.800 metros de pavimento por cada mano y vinculará la Ruta Nacional 12 con la avenida Circunvalación. La traza también facilitará el acceso al Parque Industrial y permitirá ordenar los desplazamientos hacia distintos sectores de la ciudad.

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Uno de los principales beneficios estará relacionado con el tránsito pesado. Actualmente, numerosos camiones utilizan calles y avenidas urbanas que no fueron diseñadas para soportar de manera permanente el peso y la frecuencia de estos vehículos. Esa situación acelera el deterioro del pavimento y aumenta la necesidad de trabajos de mantenimiento.

Menos recorrido y mayor seguridad vial

Con la nueva conexión, los vehículos de gran porte dispondrán de un corredor preparado para este tipo de circulación y podrán evitar buena parte de los recorridos por el interior de Paraná.

La avenida tendrá una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y contará con semaforización, señalización y distintos elementos de seguridad vial. La obra incluye además la ejecución de desagües pluviales y adecuaciones en las calles que conectan con la nueva traza.

La nueva infraestructura permitirá reducir los tiempos de desplazamiento, especialmente para quienes ingresen a la ciudad desde la Ruta 12, se dirijan al Parque Industrial o continúen viaje hacia otros destinos.

Una obra con impacto en la trama vial

El retiro progresivo del tránsito pesado de las calles interiores también tendrá efectos sobre la conservación de la infraestructura urbana. Al concentrar los camiones en un corredor diseñado para soportar ese flujo, se busca disminuir el desgaste de los pavimentos y optimizar los recursos destinados a reparaciones y mantenimiento.

La intendenta Rosario Romero destacó la importancia de completar una obra esperada durante décadas. “Tomamos una decisión que la ciudad merecía hace más de 30 años: finalizar la obra que completa la Circunvalación”, sostuvo.

Según la jefa comunal, la infraestructura permitirá mejorar la conectividad, ordenar el tránsito y generar nuevas posibilidades de desarrollo para Paraná.

Una conexión estratégica para la región

La obra también tendrá impacto más allá del ejido urbano, ya que mejorará la vinculación con el Túnel Subfluvial y con los corredores que conectan Paraná con otras localidades entrerrianas.

La nueva traza aportará, además, una conexión más eficiente con los corredores regionales vinculados al Mercosur y favorecerá la circulación de bienes y personas.

De esta manera, la finalización de la Circunvalación apunta a generar un doble beneficio: reducir los tiempos de circulación y sacar parte del tránsito pesado de las calles que actualmente soportan una carga para la que no fueron concebidas.