Alumnos de tres escuelas recorrieron la Estación Experimental (INTA) y conocieron investigaciones sobre suelo, clima y producción sustentable.

El INTA Paraná abrió sus puertas para acercar la ciencia del suelo a estudiantes de la región.

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Paraná del INTA recibió a estudiantes y docentes de tres instituciones educativas de la región para acercarlos al trabajo científico y tecnológico que se desarrolla en la unidad.

Participaron alumnos de la Escuela N.º 181 “Osvaldo Magnasco”, de Paraná; la Escuela Secundaria N.º 16 “Independencia”, de Pueblo Nuevo General Alvear, departamento Diamante; y la Escuela Técnica Profesional N.º 4, de Valle María, también del departamento Diamante.

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La jornada, denominada “Conociendo nuestro Suelo”, fue organizada por los departamentos de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Producción y PROCIDET, el Programa de Capacitación de la EEA Paraná.

Un primer acercamiento al trabajo del INTA

La actividad comenzó en el Salón de Actos del Edificio Central, donde el director de la EEA Paraná, ingeniero agrónomo Rubén Marcelino Isaurralde, destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre la comunidad científica y educativa.

Luego, las profesionales Carolina Gregorutti y Carina Scipione, junto con el ingeniero agrónomo Marcelo Wilson, explicaron qué es el INTA, cuáles son sus objetivos, cómo se organiza y cuál es su presencia territorial.

También describieron el trabajo de las áreas de Recursos Naturales y Gestión Ambiental y del Departamento de Producción, vinculados con la investigación y el desarrollo.

Wilson puso especial énfasis en la necesidad de conocer y preservar el suelo entrerriano. “Es importante que los estudiantes conozcan los suelos de la provincia y su importancia para la producción”, señaló.

Del aula al campo experimental

La propuesta continuó con una recorrida por distintos espacios de investigación de la EEA Paraná. Uno de los principales ejes fue el conocimiento de los suelos de Entre Ríos, sus características y su relación con los sistemas productivos.

Los estudiantes observaron diferentes tipos de suelo y pudieron vincular sus propiedades con el uso agropecuario y las prácticas de manejo.

La visita incluyó además la Estación Meteorológica, donde conocieron cómo se registran y monitorean las variables climáticas y la utilidad de esos datos para la investigación y la toma de decisiones productivas.

Otro de los puntos fueron los Ensayos de Larga Duración y las experiencias con cultivos de cobertura. Allí se abordó el aporte de especies como la vicia y los efectos de distintas prácticas agrícolas sobre la conservación del suelo.

En el Área de Resguardo Ambiental se presentaron estrategias destinadas a conservar los recursos naturales y prevenir o revertir procesos de degradación.

La erosión y el cuidado de los recursos

Por las condiciones climáticas, los estudiantes no pudieron recorrer las parcelas de escorrentía, aunque recibieron una explicación en sala sobre los ensayos vinculados con la pérdida de suelo y la erosión hídrica.

En ese espacio se analiza el comportamiento del agua de lluvia, el escurrimiento superficial y el efecto de diferentes prácticas de manejo para reducir la pérdida de suelo.

Wilson advirtió sobre la importancia de abordar esta problemática desde la educación. “Hay problemas importantes, como la erosión hídrica, que provoca la pérdida de esa capa fértil que da sustento a los sistemas productivos”, explicó.

En ese sentido, señaló que el objetivo también es mostrar alternativas para revertir procesos de degradación y rehabilitar los suelos afectados.

Ciencia, educación y comunidad

La EEA Paraná mantiene una histórica vinculación con la comunidad educativa a través de propuestas como Tranqueras Abiertas, que durante años permitió acercar al público a los espacios experimentales del INTA.

En esta oportunidad, la visita respondió a un interés educativo específico y permitió que los estudiantes tomaran contacto directo con investigadores, técnicos y profesionales de la institución.

La experiencia buscó fortalecer el vínculo entre investigación, educación y comunidad, además de mostrar cómo el conocimiento científico se transforma en herramientas y recomendaciones para el sector productivo.

La jornada contó con la participación de nueve estudiantes de la Escuela Secundaria N.º 16 “Independencia” y 35 alumnos de la Escuela N.º 181 “Osvaldo Magnasco”, junto con docentes y acompañantes.

Las actividades estuvieron a cargo de Carolina Gregorutti, Marcelo Wilson, Stella Beghetto, Emanuel Melgares, Emmanuel Gabioud, Stefanía Appelhans, Natalia Van Opstal, Mariela Seehaus y Paola Eclesia, integrantes de distintas áreas y equipos de trabajo de la EEA Paraná.