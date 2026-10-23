Paraná ampliará los recorridos de colectivos e incorporará dos nuevas líneas

En noviembre se implementarán cambios en el transporte urbano de Paraná, con la creación de la línea S, la transformación del ramal P2 en la línea R.

El sistema de transporte urbano de pasajeros de Paraná tendrá modificaciones a partir de los primeros días de noviembre, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio y mejorar las alternativas de traslado para los usuarios. La propuesta contempla la incorporación de nuevas conexiones y la extensión de recorridos en distintos sectores de la ciudad.

Entre las principales novedades se encuentra la creación de la línea S , además de la ampliación de los trayectos correspondientes a las líneas B, M y P. A su vez, el actual ramal P2 dejará esa denominación para convertirse en la línea R , un cambio que apunta a facilitar su identificación y mejorar la comunicación con los usuarios.

La reorganización también permitirá incorporar este servicio al sistema de boleto combinado, lo que ampliará las posibilidades de conexión para quienes necesitan utilizar más de una línea para llegar a sus destinos.

Más cobertura en distintos barrios de Paraná

Las modificaciones alcanzarán a diferentes sectores de la capital entrerriana. Entre las zonas contempladas se encuentran avenida Newbery, desde Circunvalación; Miguel David; Blas Parera; Rondeau; Almirante Brown y avenida Ramírez.

Otro de los puntos destacados es la ampliación de las opciones de transporte en la zona de La Toma, donde habrá dos líneas de colectivos. En ese marco, la línea B permitirá conectar el norte y el sur de la ciudad, mejorando las alternativas de circulación para los vecinos.

La extensión de los recorridos busca facilitar el acceso al transporte público en sectores que requieren mayores conexiones y ofrecer más opciones para los desplazamientos cotidianos, ya sea por motivos laborales, educativos, de salud o personales.

Cambios definidos junto a los vecinos

Según se informó, las mejoras fueron definidas a partir de mesas de trabajo y distintas instancias de articulación con vecinos de Paraná. La iniciativa apunta a responder a las necesidades de movilidad de la población y ampliar el alcance del servicio urbano.

La implementación de las modificaciones está prevista para los primeros días de noviembre. En tanto, próximamente se dará a conocer información detallada sobre los nuevos recorridos, las conexiones y las características de los servicios que se incorporarán al sistema de transporte de la ciudad.

Con estos cambios, se busca ampliar la cobertura del transporte urbano y facilitar los traslados de más paranaenses, mediante una reorganización que sumará líneas y extenderá las conexiones en distintos puntos de la capital entrerriana.