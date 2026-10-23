Charly García cumple 75 años: las historias detrás del oído absoluto que revolucionó el rock argentino

Charly García cumple 75 años: su oído absoluto, las anécdotas que marcaron su vida y una noche inolvidable que compartió con músicos de Paraná.

Carlos Alberto García Moreno nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. Desde pequeño, la música ocupó un lugar central en su vida. Comenzó a estudiar piano durante la infancia y desarrolló una relación con los sonidos que sorprendía a quienes lo rodeaban. Pero una de las historias más conocidas sobre sus primeros años ocurrió lejos de un escenario y mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de rock argentino.

De Sui Generis a una revolución musical

Aunque su formación inicial estuvo ligada a la música clásica, la aparición de los Beatles modificó su horizonte. Escuchar al grupo británico le mostró que la música podía ser un territorio de libertad, donde las reglas también podían ponerse en discusión.

Durante la adolescencia conoció a Nito Mestre y formó Sui Generis. Con canciones como “Canción para mi muerte” y “Rasguña las piedras”, el dúo se convirtió en una referencia para los jóvenes de los años 70. Después llegaron La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, proyectos con los que exploró distintos lenguajes musicales y amplió los límites del rock nacional.

En su etapa solista, esa búsqueda tomó nuevas formas. Yendo de la cama al living, Clics modernos y Piano Bar consolidaron una identidad que combinó melodías memorables, sonidos electrónicos, letras personales y una mirada crítica sobre la realidad. “Los dinosaurios”, “Demoliendo hoteles” e “Inconsciente colectivo” siguen siendo parte de una obra que atraviesa generaciones.

Una anécdota insólita durante el servicio militar

La historia de Charly también está llena de episodios que parecen salidos de una película. Uno de los más recordados ocurrió durante su paso por el servicio militar obligatorio. Para evitar continuar allí, ideó una escena insólita: llevó un cadáver en una silla de ruedas hasta el casino de oficiales y pidió una bebida para dos personas. El episodio terminó con evaluaciones psiquiátricas y su eximición del servicio.

Más allá de lo extravagante de la historia, el episodio refleja una característica que acompañó al músico durante toda su vida: una mezcla de irreverencia, inteligencia y rechazo a las imposiciones. Esa actitud también apareció en su obra, en sus declaraciones y en una manera de entender el arte sin demasiadas concesiones.

Las noches de Charly en Paraná

La historia del músico también tiene un capítulo entrerriano. Charly García se presentó en Paraná el 2 de noviembre de 2003 y regresó el 19 de noviembre de 2004 para tocar en el Atlético Echagüe Club. En aquella segunda visita, recorrió canciones de su carrera solista y de las bandas que marcaron su trayectoria.

Pero una de las anécdotas más recordadas ocurrió después del recital de 2004. Lejos de terminar la noche tras bajar del escenario, García fue a La Taberna, un bar de calle Corrientes donde tocaba el grupo paranaense La Rocka. Los músicos locales habían conseguido instrumentos prestados y, cuando apareció el propio Charly, la sorpresa fue enorme.

El artista se sumó a la música y tocó versiones de canciones de los Beatles y los Rolling Stones. La reunión se extendió hasta el amanecer. Fue una de esas noches que quedan en la memoria de una ciudad: una figura central del rock argentino compartiendo música con artistas locales, en un bar y lejos de la formalidad de los grandes escenarios.

Un disco, una historia que continúa

En septiembre de 2024, García publicó La lógica del escorpión, su decimocuarto álbum de estudio y su primer disco con material nuevo en siete años. El trabajo reunió composiciones, versiones y colaboraciones relacionadas con su recorrido musical, con participaciones de David Lebón, Pedro Aznar y Fito Páez, además de la voz de Luis Alberto Spinetta en “La pelícana y el androide”.

Para este cumpleaños, su obra vuelve a ser protagonista con la reedición de 60×60, el proyecto que reunió tres conciertos conceptuales realizados en 2011 en el Teatro Gran Rex. La colección, anunciada para el 23 de octubre, reúne registros de aquellas presentaciones en formatos físicos.

A los 75 años, Charly García sigue siendo mucho más que una lista de discos clásicos. Es aquel chico que detectó una cuerda desafinada en la guitarra de un maestro del folklore, el adolescente que encontró en los Beatles otra forma de hacer música y el artista que convirtió sus búsquedas, contradicciones y provocaciones en canciones que permanecen vivas.

También es el músico que, después de presentarse ante el público de Paraná, terminó tocando en un bar hasta el amanecer. Quizás ahí esté una parte de su secreto: en escuchar lo que otros no escuchan y animarse a transformarlo en algo propio, tanto en un gran escenario como en una noche cualquiera entre músicos.