Dramático derrumbe en un bar de Paraná: hay heridos

Varias personas fueron trasladadas al Hospital San Martín luego de caer desde un entrepiso durante un cumpleaños. Fue en un bar de Paraná.

El bar de Paraná ubicado en calle Alameda de la Federación y Córdoba.

Un grave accidente sacudió la noche de este viernes en pleno centro de Paraná, cuando el entrepiso de madera de un bar se desplomó repentinamente mientras un grupo de personas celebraba un cumpleaños. Como consecuencia del derrumbe, 15 personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica, mientras que siete fueron trasladadas al Hospital San Martín para una evaluación de mayor complejidad.

El episodio se registró cerca de las 23.30 en un establecimiento ubicado en la intersección de las calles Córdoba y Alameda de la Federación. Lo que hasta ese momento era una reunión social y una noche de festejo terminó convirtiéndose en una situación de emergencia, con varias personas lesionadas y un importante despliegue de los equipos de rescate.

De acuerdo con la información conocida, el accidente ocurrió cuando los presentes se encontraban reunidos en el sector del entrepiso del local para celebrar un cumpleaños. En el momento en que los invitados comenzaron a cantar el tradicional feliz cumpleaños, la estructura de madera cedió de manera inesperada y provocó la caída de quienes se encontraban sobre ella.

La altura desde la que cayeron las personas fue estimada en aproximadamente dos metros y medio. La repentina caída generó momentos de confusión, preocupación y desesperación entre los presentes, que debieron afrontar una situación imprevista en medio de la celebración.

Quince personas recibieron asistencia médica en Paraná

El saldo del accidente fue de 15 personas heridas, que necesitaron atención médica tras el colapso de la estructura. De ese total, siete fueron trasladadas al Hospital San Martín de Paraná para recibir una evaluación y atención de mayor complejidad.

Hasta el momento, no se difundieron detalles precisos sobre la gravedad de las lesiones sufridas por cada una de las personas afectadas ni sobre su evolución médica. Se aguarda información oficial que permita conocer el estado de salud de los heridos y determinar si alguno de ellos permanece internado.

La cantidad de personas involucradas y las circunstancias en las que se produjo el derrumbe motivaron la intervención de distintos equipos de emergencia, que trabajaron para asistir a los afectados y evaluar las condiciones del lugar.

Importante operativo de bomberos y personal municipal

Tras el incidente, se desplegó un operativo de emergencia en el establecimiento ubicado en pleno centro de la capital entrerriana. En el lugar trabajaron bomberos de rescate, Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios, quienes intervinieron para colaborar con la asistencia de las personas heridas y verificar la situación generada por el derrumbe.

También se hizo presente personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná, que participó de las actuaciones desarrolladas en el establecimiento.

La intervención de los equipos de emergencia resultó fundamental para atender a las personas afectadas y avanzar con las primeras medidas posteriores al accidente. Mientras se desarrollaban las tareas, la atención estuvo puesta en asistir a los heridos y establecer las condiciones en las que había quedado la estructura.

El despliegue de los distintos organismos se produjo en una zona céntrica de Paraná, donde el episodio generó preocupación por la magnitud del derrumbe y por la cantidad de personas que se encontraban en el sector afectado.

Investigan las causas del derrumbe

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el colapso del entrepiso de madera. Será necesario realizar las pericias correspondientes para establecer qué originó la falla estructural y determinar en qué condiciones se encontraba la construcción antes del accidente.

Entre los aspectos que deberán ser evaluados se encuentran el estado de conservación de la estructura, sus características constructivas y las condiciones de seguridad del sector donde se desarrollaba la celebración. Sin embargo, hasta que se conozcan los resultados de las inspecciones, no es posible establecer una causa concreta del derrumbe.

Las actuaciones también deberán permitir determinar las circunstancias en las que funcionaba el espacio y las condiciones de seguridad vinculadas con la utilización del entrepiso.

La investigación será clave para reconstruir lo sucedido durante los instantes previos al accidente y establecer si existían factores que pudieran haber contribuido al desplome de la estructura.

Una celebración que terminó en una emergencia

El accidente generó conmoción por la manera repentina en que ocurrió. En cuestión de segundos, un cumpleaños que se desarrollaba con normalidad se transformó en una situación de emergencia, con personas heridas, traslados hospitalarios y la intervención de diferentes equipos de rescate.

La caída desde una altura aproximada de dos metros y medio expuso a los presentes a un riesgo considerable y dejó como saldo 15 personas lesionadas, siete de las cuales fueron derivadas al Hospital San Martín.

Mientras se aguardan novedades sobre la evolución de los heridos, las actuaciones deberán esclarecer las causas del derrumbe y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

El episodio vuelve a poner en el centro de la atención la importancia de las condiciones de seguridad de las estructuras en establecimientos abiertos al público, especialmente en aquellos sectores elevados que reciben a grupos de personas.

Por ahora, la prioridad es conocer el estado de salud de los afectados y determinar qué provocó el desplome del entrepiso. Las pericias y la información oficial permitirán reconstruir con mayor precisión un hecho que interrumpió abruptamente una celebración y provocó momentos de extrema preocupación en pleno centro de Paraná.