Hernán Drago habló de su presente sin pareja y confesó que teme seguir solo. Si bien se siente feliz, reconoció que todavía tiene mucho amor para dar.

Hernán Drago habló de su presente sin pareja: "Estoy muy bien solo, pero no es una felicidad completa".

Hernán Drago estuvo invitado a Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, donde compartió una reflexión sobre su presente sentimental. El modelo contó que actualmente no está en pareja por una decisión personal, aunque reconoció que comenzó a experimentar una sensación que quiere dejar atrás: la posibilidad de permanecer solo el resto de su vida.

“Yo quiero dejar atrás una sensación que me invade de no hace mucho tiempo”, expresó durante la conversación. Luego aclaró que esa inquietud está relacionada con su futuro amoroso: “Voy a estar solo a nivel pareja el resto de mi vida. Siento eso y tengo esa sensación”.

Hernán Drago y su presente sin pareja

El modelo explicó que se siente cómodo con su vida actual y que dedica gran parte de sus días al trabajo. Sin embargo, señaló que esa inquietud aparece en algunos momentos, especialmente cuando regresa a su casa.

“Estoy muy bien solo. Como verán, trabajo todo el día de lunes a lunes y a veces, cuando llego a mi casa, siento esa sensación”, relató.

Al profundizar en lo que le sucede, Drago vinculó su preocupación con la posibilidad de encontrar una relación en la que ambos puedan acompañarse y adaptar sus rutinas.

“Esa sensación es que no voy a encontrar a alguien que sea recíproco, que se amolde a mi vida y yo me pueda amoldar a la de ella”, explicó.

“Todavía tengo mucho amor para dar”

Durante la charla, Drago reconoció que disfrutar de la soledad no elimina su deseo de compartir la vida con otra persona.

“Estoy muy bien solo, pero no es una felicidad completa”, sostuvo. Con esa definición, expresó cómo conviven su bienestar actual y la incertidumbre sobre su futuro sentimental.

“Soy un tipo feliz, pero siento que todavía tengo mucho amor para dar, pero no sé si lo voy a poder hacer”, concluyó.