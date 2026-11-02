Liga Provincial: se juega la última fecha de la Zona C en Paraná

Los cinco partidos de la 18ª jornada de la Liga Provincial que organiza la FBER se disputarán desde las 21. Se definirán los clasificados a Playoffs y Playin.

El líder de la Zona C, Sionista, terminará la Primera Fase de la Liga Provincial visitando a Olimpia.

Este lunes se conocerá la definición de los clasificados a Playoffs y Playin en la Liga Provincial de Mayores Masculina . En la zona C, donde juegan los equipos de la ciudad de Paraná, la fecha 18 que definirá los clasificados se jugará desde las 21.

Este capítulo establecerá qué equipos se meterán entre los 5 primeros del grupo y quién será el 6° que tendrá una chance más de meterse en la siguiente instancia.

Según informó la Federación Entrerriana de Básquetbol (FBER), la programación de la última fecha del torneo para un lunes por la noche fue debido a la convocatoria de jugadores que representarán a la Provincia de Entre Ríos en los Juegos Argentinos Urbanos, organizados por el Comité Olímpico Argentino (Argentino de Selecciones Federativas 3×3).

Asimismo, en Paraná el fin de semana se jugó el Internacional de Maxibasquet, certamen que se realizó en diferentes canchas de la ciudad, por lo que las sedes quedaron comprometidas.

Los partidos del lunes en Paraná serán:

Quique-Urquiza de Santa Elena (árbitros: Ramiro Barón-Marcos Cáceres; comisionado técnico Julio Soto)

Ciclista-Talleres (Ariel Romero-Benicio Díaz; Ernesto Bottazzi)

Recreativo-Paracao (Daniel Ortiz-Renzo Guerberoff; Andrea Grasmuck)

Olimpia-Sionista (Franco Giorello-Juan Maldonado; Marcela Valdez)

Estudiantes-Independiente de La Paz (Esteban Arévalo-Agustín Peralta; Cristela Arellano).

Las posiciones de la Zona C son:

Sionista 32 puntos (15 partidos ganados-2 partidos perdidos)

Urquiza 30 puntos (13-4)

Independiente 28 (11-6)

Recreativo 27 puntos (10-7)

Ciclista 27 puntos (10-7)

Quique 26 puntos (9-8)

Olimpia 26 puntos (9-8)

Paracao 20 puntos (3-14)

Estudiantes 20 puntos (3-14)

Talleres 19 puntos (2-15)

Con este panorama, los cinco encuentros de la noche serán claves para definir los cruces y las oportunidades de clasificación. La atención estará puesta tanto en la pelea por los primeros lugares como en la disputa por el sexto puesto, que permitirá seguir en carrera a través del Play-In.

Lo que viene en la Liga Provincial

Vale recordar que los cinco primeros equipos de cada una de las 3 zonas de esta Liga Provincial (15 en total) clasificarán directamente a los playoffs. Por su parte, los elencos que finalicen en el sexto puesto de cada una de las zonas disputarán un playin (todos contra todos) para definir al último clasificado a la siguiente instancia.

La Fase Eliminatoria (Playoffs y Repechajes) octavos de final y cuartos de final se disputarán al mejor de tres partidos. Mientras que semifinales y final serán al mejor de cinco partidos.

Vale destacar que los ocho ganadores de los octavos de final obtendrán de manera directa su boleto a la Liga Federal; mientras que los ocho perdedores pasan a disputar un primer repechaje.

En paralelo a las semifinales, se juega un segundo repechaje entre los ganadores del primer repechaje para definir los últimos dos cupos restantes (completando los 10 clasificados).

De esta manera, está planteado lo que se les viene a los equipos que continúan con vida en la Liga Provincial de Mayores Masculina, certamen que nuclea a los mejores equipos del territorio entrerriano.