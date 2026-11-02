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Paraná vivió la nueva edición del Torneo Internacional de Clubes de Maxibásquet Suricatas

“Este gran torneo internacional demuestra que Paraná es uno de los 10 destinos del turismo deportivo más importante de nuestro país”.

2 de noviembre 2026 · 13:56hs
Paraná vivió la nueva edición del Torneo Internacional de Clubes de Maxibásquet Suricatas

Paraná vivió la nueva edición del Torneo Internacional de Clubes de Maxibásquet Suricatas

El encuentro reunió a más de 1.300 personas provenientes de distintos puntos de Argentina y de países latinoamericanos. Las delegaciones de maxibásquet disfrutaron de la ciudad y de las distintas actividades en el marco del torneo internacional.

Clásica convocatoria

La capital provincial tuvo una nueva edición del tradicional encuentro deportivo. “Ya es un clásico del fin de año. Esta gran convocatoria demuestra que Paraná es uno de los 10 destinos del turismo deportivo más importante de nuestro país”, valoró el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

A su vez, destacó “el acompañamiento del Estado Municipal, que promueve la intendenta Rosario Romero, para desarrollar la conexión entre el sector público y privado para que la ciudad explote su potencial”.

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El subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, expresó que “hubo 1350 personas que llegaron a la ciudad desde distintos puntos del país y de países de Latinoamérica. Permitió que los visitantes puedan hacer turismo, realicen compras, viajen en el bus turístico, disfrutando de la costanera”, reconoció.

Luego, comentó: “Nuestro objetivo como municipio, y de todas las entidades que integran el Empatur, es que a través de estos eventos podamos atraer nuevas visitas”, señaló.

Iris Costa, integrante de Maxibasquet Suricatas, valoró: “Hace 26 años que se realiza la competencia y ya es de gran importancia cultural y deportiva porque viene mucha gente de afuera a disfrutar la ciudad”.

Por último, Sonia Schroeder, integrante del equipo “Triple 20”, campeón en la categoría +60, expresó: "El básquet une. Paraná es hermoso, siempre venimos y la pasamos muy bien".

Torneo Internacional maxibásquet Paraná Convocatoria
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