Uno Entre Rios | Policiales | Sergio Urribarri

Así es la celda y el pabellón donde estará alojado Sergio Urribarri

Urribarri cumplirá su condena en un pabellón colectivo de El Potrero, con 17 celdas, patio común, cámaras y sin acceso a internet ni celulares.

11 de septiembre 2026 · 16:52hs
Así es la celda y el pabellón donde estará alojado Sergio Urribarri.

Así es la celda y el pabellón donde estará alojado Sergio Urribarri.

Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión efectiva por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, comenzó a cumplir su condena en un pabellón colectivo de la Unidad Penal N° 9 "El Potrero", donde permanecerá alojado junto a otros internos y compartirá con ellos la convivencia diaria.

El sector se encuentra próximo al ingreso del penal, en un módulo que fue construido para funcionar como hospital sanitario, aunque nunca llegó a ponerse en funcionamiento debido a la falta de designación de profesionales. Las obras habían sido inauguradas en 2025.

un dia de mucho dolor: el mensaje de mauro urribarri por su padre, detenido por corrupcion

"Un día de mucho dolor": el mensaje de Mauro Urribarri por su padre, detenido por corrupción

Sergio Urribarri deberá cumplir la pena de 8 años de prisión en principio en la Unidad Penal 1 de Paraná.

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

LEER MÁS: Un informe fue clave para el traslado de Urribarri, Báez y Aguilera a la cárcel de Gualeguaychú

Celda, patio y reglas: así es el pabellón donde estará alojado Urribarri

El pabellón cuenta con 17 celdas individuales de pequeñas dimensiones, de aproximadamente 3 por 4 metros, equipadas con una cama y una mesa de luz. Además, dispone de dos baños de uso común, una cocina con heladera y un patio compartido que permanece habilitado hasta las 17. Las celdas cuentan con un sistema de cámaras de seguridad con monitoreo permanente.

La mayoría de los internos alojados en este sector son personas mayores de 60 años. Algunos presentan problemas de salud y varios cumplen condenas por causas vinculadas a abusos.

En cuanto a las posibilidades de entretenimiento, el pabellón dispone de un televisor de uso colectivo ubicado en el comedor. También existe la posibilidad de que cada interno tenga un televisor propio en su celda. Sin embargo, no está permitido contar con conexión a internet ni con teléfonos celulares.

Urribarri, de 67 años, deberá cumplir su condena hasta el 15 de julio de 2034. En tanto, Pedro Báez fue condenado a seis años y seis meses de prisión efectiva y completará su pena el 22 de mayo de 2031, mientras que Juan Pablo Aguilera, de 47 años, deberá permanecer detenido hasta el 12 de enero de 2033.

Sergio Urribarri Cárcel Gualeguaychú
Noticias relacionadas
Sergio Urribarri deberá cumplir la pena de 8 años de prisión en principio en la Unidad Penal 1 de Paraná.

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

Sergio Urribarri

Sergio Urribarri irá a prisión tras confirmación de condena

El chofer de la empresa San José responsable de la muerte del jubilado Ricardo Centurión, cerró un juicio abreviado por tres años condicional y no irá preso 

El chofer responsable de la muerte de Ricardo Centurión acordó tres años condicional

Tras 40 días de prisión preventiva en la cárcel, la Justicia otorgó arresto domiciliario a Miguel Aníbal Núñez, imputado por la muerte de Estefanía Sosa en un siniestro vial.

Choque fatal: dieron domiciliaria al conductor imputado por la muerte de Estefanía Sosa

Ver comentarios

Lo último

El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

Día del Maestro: Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento

Día del Maestro: Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento

Ultimo Momento
El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

Día del Maestro: Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento

Día del Maestro: Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento

Jorge Locomotora Castro invitó a pelear a Maravilla Martínez

Jorge Locomotora Castro invitó a pelear a Maravilla Martínez

Los Pumas fueron ninguneados en un ranking británico y las redes explotaron

Los Pumas fueron ninguneados en un ranking británico y las redes explotaron

Policiales
Así es la celda y el pabellón donde estará alojado Sergio Urribarri

Así es la celda y el pabellón donde estará alojado Sergio Urribarri

El chofer responsable de la muerte de Ricardo Centurión acordó tres años condicional

El chofer responsable de la muerte de Ricardo Centurión acordó tres años condicional

Choque fatal: dieron domiciliaria al conductor imputado por la muerte de Estefanía Sosa

Choque fatal: dieron domiciliaria al conductor imputado por la muerte de Estefanía Sosa

Concordia: el DFI desbarató una banda narcocriminal y detuvo a cinco personas

Concordia: el DFI desbarató una banda narcocriminal y detuvo a cinco personas

Sacó el auto sin autorización de sus padres y lo volcó

Sacó el auto sin autorización de sus padres y lo volcó

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

Salario docente en Entre Ríos: queda entre los nueve más bajos de Argentina

Salario docente en Entre Ríos: queda entre los nueve más bajos de Argentina

El PJ repudió la embestida contra las PASO y expulsó a las senadoras Domínguez y Miranda

El PJ repudió la embestida contra las PASO y expulsó a las senadoras Domínguez y Miranda

Un informe fue clave para el traslado de Urribarri, Báez y Aguilera a la cárcel de Gualeguaychú

Un informe fue clave para el traslado de Urribarri, Báez y Aguilera a la cárcel de Gualeguaychú

Urribarri, Báez y Aguilera fueron trasladados a la cárcel de Gualeguaychú

Urribarri, Báez y Aguilera fueron trasladados a la cárcel de Gualeguaychú

Dejanos tu comentario