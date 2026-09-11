Así es la celda y el pabellón donde estará alojado Sergio Urribarri.

Urribarri cumplirá su condena en un pabellón colectivo de El Potrero, con 17 celdas, patio común, cámaras y sin acceso a internet ni celulares.

Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión efectiva por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado , comenzó a cumplir su condena en un pabellón colectivo de la Unidad Penal N° 9 "El Potrero", donde permanecerá alojado junto a otros internos y compartirá con ellos la convivencia diaria.

El sector se encuentra próximo al ingreso del penal, en un módulo que fue construido para funcionar como hospital sanitario, aunque nunca llegó a ponerse en funcionamiento debido a la falta de designación de profesionales. Las obras habían sido inauguradas en 2025.

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Celda, patio y reglas: así es el pabellón donde estará alojado Urribarri

El pabellón cuenta con 17 celdas individuales de pequeñas dimensiones, de aproximadamente 3 por 4 metros, equipadas con una cama y una mesa de luz. Además, dispone de dos baños de uso común, una cocina con heladera y un patio compartido que permanece habilitado hasta las 17. Las celdas cuentan con un sistema de cámaras de seguridad con monitoreo permanente.

La mayoría de los internos alojados en este sector son personas mayores de 60 años. Algunos presentan problemas de salud y varios cumplen condenas por causas vinculadas a abusos.

En cuanto a las posibilidades de entretenimiento, el pabellón dispone de un televisor de uso colectivo ubicado en el comedor. También existe la posibilidad de que cada interno tenga un televisor propio en su celda. Sin embargo, no está permitido contar con conexión a internet ni con teléfonos celulares.

Urribarri, de 67 años, deberá cumplir su condena hasta el 15 de julio de 2034. En tanto, Pedro Báez fue condenado a seis años y seis meses de prisión efectiva y completará su pena el 22 de mayo de 2031, mientras que Juan Pablo Aguilera, de 47 años, deberá permanecer detenido hasta el 12 de enero de 2033.