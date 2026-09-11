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El chofer responsable de la muerte de Ricardo Centurión acordó tres años condicional

El chofer de la empresa San José responsable de la muerte del jubilado Ricardo Centurión, cerró un juicio abreviado por tres años condicional y no irá preso

11 de septiembre 2026 · 13:13hs
El chofer de la empresa San José responsable de la muerte del jubilado Ricardo Centurión

El chofer de la empresa San José responsable de la muerte del jubilado Ricardo Centurión, cerró un juicio abreviado por tres años condicional y no irá preso 

Nicolás Hernández, el chofer de la Empresa San José responsable de la muerte del jubilado Ricardo Centurión, quien se cayó del colectivo y falleció como consecuencias de las heridas sufridas, cerró un juicio abreviado por tres años condicional y no irá a la cárcel.

El acuerdo fue presentado este viernes por la fiscal Paola Farinó, el abogado defensor Claudio Berón y los querellantes, Pedro Fontanetto y Pablo Palomeque, ante el juez Juan Malvasio, quien deberá homologarlo en los próximos días.

Tras 40 días de prisión preventiva en la cárcel, la Justicia otorgó arresto domiciliario a Miguel Aníbal Núñez, imputado por la muerte de Estefanía Sosa en un siniestro vial.

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El hecho ocurrió el lunes 12 de enero de 2026 por la tarde en calle España, entre Pellegrini e Italia, de la capital provincial.

Centurión descendía del colectivo como último pasajero, puso un pie en el suelo, pero el chofer arrancó antes de que el jubilado terminara de bajar. El hombre cayó al asfalto y fue alcanzado por las ruedas.

Fue trasladado de urgencia al hospital San Martín con múltiples fracturas y un grave hemoneumotórax, lo que le provocó la muerto horas más tarde.

El conductor, Nicolás Hernández, de 40 años, quedó bajo arresto domiciliario. Luego, las pericias toxicológicas confirmaron que manejaba bajo los efectos de la cocaína al momento del hecho.

La querella a cargo del doctor Palomeque, solicitó que la imputación inicial por homicidio culposo pase a ser homicidio calificado, agravando la situación legal del conductor. Los hijos de la víctima reclamaron justicia y pidieron condenas tanto para el conductor como para la empresa prestataria del servicio

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Las pruebas contra el chofer

Los análisis de sangre y orina practicados al colectivero confirmaron de forma definitiva el resultado positivo para cocaína. La querella sostuvo que la droga provocó en el chofer un estado de euforia, excitación y falsa sensación de control.

En tanto el rastreo satelital por GPS sobre el micro revelaron que la unidad de la empresa Transportes San José registraba un retraso en su cronograma de recorrido, lo que reforzó la hipótesis de que el chofer estaba apurado.

Por su parte, las cámaras de seguridad de la zona captaron el instante preciso en el que el colectivo se eleva al pasar por encima del cuerpo de la víctima y la desesperada reacción de los peatones que intentaron auxiliarlo.

En la oportunidad se secuestraron las ropas que vestía Centurión el día de la tragedia. El análisis textil coincidió con las heridas detalladas en la autopsia y con los restos de sangre hallados en los neumáticos del vehículo.

La fiscal del caso solicitó informes a Nación Servicios sobre las tarjetas SUBE utilizadas en esa unidad. Así identificó a los pasajeros que viajaban en ese momento. Uno de los testigos clave declaró ante la Justicia haber escuchado cómo un pasajero le gritó al colectivero que frenara porque había alguien bajando.

Chofer Ricardo Centurión San José UTE
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