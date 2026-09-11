Salario docente en Entre Ríos: queda entre los nueve más bajos de Argentina

Entre Ríos integra el grupo de las nueve jurisdicciones con los sueldos docentes más bajos del país, según un informe de la Secretaría de Educación de la Nación

Entre Ríos integra el grupo de las nueve jurisdicciones con los sueldos docentes más bajos del país, según un informe de la Secretaría de Educación de la Nación

Entre Ríos integra el grupo de las nueve jurisdicciones con los sueldos docentes más bajos del país, según un informe de la Secretaría de Educación de la Nación

Entre Ríos integra el grupo de las nueve jurisdicciones con los sueldos docentes más bajos del país, según un informe de la Secretaría de Educación de la Nación

Día del Maestro. Entre Ríos integra el grupo de las nueve jurisdicciones con los sueldos docentes más bajos del país, según un informe de la Secretaría de Educación de la Nación

Un informe de la Secretaría de Educación de la Nación reveló que la provincia de Entre Ríos integra el grupo de las nueve jurisdicciones con los sueldos docentes más bajos del país . En Argentina, la brecha para maestros de grado supera los $1,58 millones entre la provincia con mejor haber y la peor paga.

En una jornada marcada por el reconocimiento a la labor educativa en todo el país, el panorama económico para los docentes entrerrianos vuelve a poner en debate las asimetrías del federalismo argentino. Según los últimos datos del Informe Indicativo del Salario Docente de la Secretaría de Educación de la Nación, la remuneración de un maestro de grado con 10 años de antigüedad en Entre Ríos no alcanza el umbral de los $1,2 millones mensuales brutos, publica APF.

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Esta cifra ubica a la provincia de Entre Ríos en el lote de los nueve distritos con los haberes más postergados del territorio nacional, franja que comparte junto a Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Misiones y Mendoza.

Foto: APF

El escenario nacional evidencia profundas desigualdades: mientras Neuquén lidera la tabla salarial con $2.521.570 por cargo testigo, en el extremo opuesto Mendoza registra $935.450. Esta brecha implica que un docente puede percibir casi tres veces más que otro según la provincia en la que desempeñe sus funciones. Por encima de la media nacional también se posicionan Santiago del Estero y Santa Cruz (superando los $1,8 millones), además de Tierra del Fuego y Córdoba (por encima de $1,6 millones).

A la disparidad de haberes se suma la desigualdad en la recomposición acumulada en el último año. Aunque distritos como Santiago del Estero (106,1%) y Corrientes (56,8%) encabezaron los mayores porcentajes de incremento interanual, el informe oficial advierte que un alto porcentaje de suba no garantiza salir del fondo de la tabla. Así, este Día del Maestro encuentra a la docencia entrerriana celebrando su vocación, pero sosteniendo el reclamo por una recomposición salarial que reduzca la brecha respecto a las provincias con mejores ingresos.

Clima docente en Entre Ríos

En el marco del conflicto salarial, en lo que va del año la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) llevó adelante diversas medidas de fuerza. Respecto del nivel de acatamiento a los paros, las cifras difundidas por el gremio y el Ejecutivo suelen diferir sustancialmente. A este escenario se suma la decisión del Gobierno Provincial de descontar los días no trabajados por jornadas de protesta a los docentes.

En ese marco, la última huelga se desarrolló los días 27 y 28 de agosto. Entre sus principales reclamos, el sector docente exigió la urgente convocatoria a paritarias frente a las recomposiciones salariales otorgadas por decreto, expresó su rechazo al nuevo esquema de comedores escolares y adhirió al reclamo presupuestario de las universidades. El plan de acción cerró el viernes 28 con una movilización con antorchas.

Durante la última manifestación el secretario general de Agmer, Abel Antivero, advirtió que en las salas de maestros de las distintas escuelas solo se habla de un tema: “No llegamos a fin de mes”. En este marco, reafirmó el pedido de aumento salarial y anticipó que desde septiembre llevarán a cabo -como parte del plan de lucha- la “Escuela Itinerante Entrerriana”, que consistirá en recorrer la provincia a fin de visibilizar la problemática.

“Si el gobierno piensa que con sus aumentos por decreto se soluciona el problema y que con sus productos ultraprocesados va a alimentar bien a nuestros gurises, estamos ante un realismo mágico porteño”, enfatizó el dirigente sindical en esa oportunidad.



Fuente: APF