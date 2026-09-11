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Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años

Mariano Corvalán iba a ser juzgado por un jurado popular, pero la Fiscalía y la defensa acordaron un juicio abreviado y fue condenado a 10 años de prisión.

11 de septiembre 2026 · 21:56hs
Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años.

Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años.

El exsargento de la Policía de Gualeguaychú, Mariano Corvalán, fue condenado este viernes a 10 años de prisión efectiva por el intento de femicidio de Carolina Huck agravado por violencia de género y por el uso de su arma reglamentaria como funcionario público.

LEER MÁS: Enviaron a juicio a policía de Gualeguaychú y piden 15 años de cárcel por intento de femicidio

La condena para el policía

La pena se acordó en una audiencia de juicio abreviado presidida por el juez Tobías Podestá, luego de que Corvalán reconociera su culpabilidad y renunciara a los plazos de apelación.

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El juicio por jurados iba a comenzar el próximo 21 de septiembre —con la selección de jurados prevista para el día anterior—, y de haber llegado a esa instancia, Corvalán enfrentaba una pena mínima de 14 años.

En la última audiencia previa al acuerdo, su entonces abogado defensor, Alfredo Vitale, había solicitado la prisión domiciliaria para Corvalán hasta el inicio del juicio, invocando un cuadro depresivo severo. El pedido fue rechazado tras las pericias médicas correspondientes.

Horas más tarde, el imputado prescindió de los servicios de Vitale y solicitó ser asistido por la defensa pública. Fue el defensor oficial, Pablo Ledesma, quien planteó la posibilidad de un juicio abreviado a cambio de una reducción de pena.

La propuesta fue trasladada a la querella —a cargo del abogado Pablo Di Lollo— y al Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Jorge Gutiérrez, que la aceptó.

El hecho en Gualeguaychú

El ataque ocurrió en agosto de 2025, en la vivienda de Gutenberg y La Rioja que Corvalán compartía con su expareja y la hija de ambos.

El entonces policía le disparó con su arma reglamentaria, pidió una ambulancia en el hospital Centenario, ayudó al traslado de la mujer, dio aviso a la Jefatura del hecho y luego intentó quitarse la vida en la puerta de su casa.

Corvalán permanecerá detenido en la Unidad Penal N°9. Su expareja, con secuelas graves a raíz del disparo, continúa en tratamiento de rehabilitación.

Mariano Corvalán culpable condenado
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