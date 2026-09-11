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Cristiano Ronaldo va por un récord de River que lleva casi 90 años vigente

Al-Nassr suma 93 partidos consecutivos marcando y necesita convertir en sus próximos tres encuentros para igualar la histórica marca de River.

11 de septiembre 2026 · 16:48hs
Cristiano Ronaldo va por un récord de River que lleva casi 90 años vigente.

Cristiano Ronaldo va por un récord de River que lleva casi 90 años vigente.

Al-Nassr, el equipo de Arabia Saudita en el que se desempeñan figuras como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y João Félix, está a pocos partidos de alcanzar un histórico récord de River. El conjunto árabe lleva 93 encuentros consecutivos marcando al menos un gol y, si logra convertir en sus próximos tres compromisos, igualará la marca que el Millonario estableció entre 1936 y 1939.

La racha de Al-Nassr comenzó el 8 de diciembre de 2023, siete días después de la última derrota sin goles, cuando goleó a Al-Riyadh. Desde entonces, el equipo saudí logró marcar en cada partido que disputó y mantiene vigente una seguidilla que ya se convirtió en una de las más extensas de la historia del fútbol.

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Al-Nassr amenaza una histórica marca de River y Cristiano Ronaldo puede ser protagonista

El récord de River, en tanto, comenzó el 13 de septiembre de 1936, con una victoria por 3-2 frente a Ferro. La racha se extendió durante más de tres años y alcanzó los 96 partidos consecutivos convirtiendo al menos un gol, hasta que se cortó el 9 de septiembre de 1939, con una derrota por 2-0 ante Boca en el Monumental.

La marca del conjunto de Núñez volvió a tomar relevancia en 2021, cuando Bayern Múnich quedó cerca de alcanzarla. El equipo alemán llegó a 84 partidos consecutivos convirtiendo, pero perdió 5-0 frente a Borussia Mönchengladbach y no pudo seguir avanzando. En aquel momento, la cuenta oficial de River destacó el registro con una publicación que llevaba la frase: "96 partidos. Únicos en la historia".

Ahora, Al-Nassr tiene por delante el desafío de alcanzar esa marca histórica. Para conseguirlo deberá mantener su capacidad goleadora durante sus próximos tres encuentros y llegar a los 96 partidos consecutivos convirtiendo. Una vez allí, tendrá la posibilidad de superar el registro del Millonario y establecer una nueva referencia.

En paralelo, Cristiano Ronaldo también persigue un objetivo personal con la camiseta del conjunto saudí: alcanzar los 1000 goles como futbolista profesional. El portugués se encuentra a 21 tantos de esa cifra y entre sus próximos compromisos aparece la visita a Al Ain, en Emiratos Árabes Unidos, por la primera fecha de la Champions League asiática.

El desafío tendrá además un condimento especial para River y sus hinchas, ya que Ronaldo fue quien marcó el gol que significó la eliminación del Millonario ante Al-Nassr en el Mundial de Clubes de 2018. Ocho años después, el delantero portugués podría quedar nuevamente vinculado a un récord histórico del club argentino, esta vez con la posibilidad de ayudar a su actual equipo a alcanzarlo o incluso superarlo.

River Plate Cristiano Ronaldo Al Nassr
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