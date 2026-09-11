Cristiano Ronaldo va por un récord de River que lleva casi 90 años vigente.

Al-Nassr, el equipo de Arabia Saudita en el que se desempeñan figuras como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y João Félix, está a pocos partidos de alcanzar un histórico récord de River . El conjunto árabe lleva 93 encuentros consecutivos marcando al menos un gol y, si logra convertir en sus próximos tres compromisos, igualará la marca que el Millonario estableció entre 1936 y 1939.

La racha de Al-Nassr comenzó el 8 de diciembre de 2023, siete días después de la última derrota sin goles, cuando goleó a Al-Riyadh. Desde entonces, el equipo saudí logró marcar en cada partido que disputó y mantiene vigente una seguidilla que ya se convirtió en una de las más extensas de la historia del fútbol.

Al-Nassr amenaza una histórica marca de River y Cristiano Ronaldo puede ser protagonista

96 partidos Únicos en la historia https://t.co/pKacvfFrKF — River Plate (@RiverPlate) October 27, 2021

El récord de River, en tanto, comenzó el 13 de septiembre de 1936, con una victoria por 3-2 frente a Ferro. La racha se extendió durante más de tres años y alcanzó los 96 partidos consecutivos convirtiendo al menos un gol, hasta que se cortó el 9 de septiembre de 1939, con una derrota por 2-0 ante Boca en el Monumental.

La marca del conjunto de Núñez volvió a tomar relevancia en 2021, cuando Bayern Múnich quedó cerca de alcanzarla. El equipo alemán llegó a 84 partidos consecutivos convirtiendo, pero perdió 5-0 frente a Borussia Mönchengladbach y no pudo seguir avanzando. En aquel momento, la cuenta oficial de River destacó el registro con una publicación que llevaba la frase: "96 partidos. Únicos en la historia".

Ahora, Al-Nassr tiene por delante el desafío de alcanzar esa marca histórica. Para conseguirlo deberá mantener su capacidad goleadora durante sus próximos tres encuentros y llegar a los 96 partidos consecutivos convirtiendo. Una vez allí, tendrá la posibilidad de superar el registro del Millonario y establecer una nueva referencia.

En paralelo, Cristiano Ronaldo también persigue un objetivo personal con la camiseta del conjunto saudí: alcanzar los 1000 goles como futbolista profesional. El portugués se encuentra a 21 tantos de esa cifra y entre sus próximos compromisos aparece la visita a Al Ain, en Emiratos Árabes Unidos, por la primera fecha de la Champions League asiática.

El desafío tendrá además un condimento especial para River y sus hinchas, ya que Ronaldo fue quien marcó el gol que significó la eliminación del Millonario ante Al-Nassr en el Mundial de Clubes de 2018. Ocho años después, el delantero portugués podría quedar nuevamente vinculado a un récord histórico del club argentino, esta vez con la posibilidad de ayudar a su actual equipo a alcanzarlo o incluso superarlo.