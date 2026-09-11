Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

En el marco del Día de la Industria, el prresidente Municipal, Adrián Federico Fuertes, inauguró el miércoles el nuevo Salón de Usos Múltiples del Parque Industrial Villaguay, una obra destinada a fortalecer la infraestructura y acompañar el crecimiento y desarrollo del sector productivo local.

La ceremonia contó con la presencia del Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; la Intendente de Paraná, Rosario Romero; el Intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; intendentes, presidentes de comunas y juntas de gobierno del departamento Villaguay; autoridades provinciales y municipales; representantes de las fuerzas de seguridad; empresarios, industriales, trabajadores y vecinos.

La inauguración se realizó en una fecha especialmente significativa, al conmemorarse el 2 de septiembre el Día de la Industria, y constituye un nuevo paso en el proceso de fortalecimiento y puesta en valor del Parque Industrial de nuestra ciudad.

El nuevo edificio fue proyectado como un espacio integral al servicio de las empresas, trabajadores y de la administración del predio. Cuenta con oficinas administrativas, espacios para reuniones y capacitaciones, dependencias destinadas a la atención y asistencia dentro del Parque Industrial y un sector vinculado a la prevención y respuesta ante incendios.

Durante el acto, el Presidente Municipal destacó la importancia de continuar generando infraestructura que permita acompañar al sector privado, mejorar las condiciones del Parque Industrial y favorecer la radicación y el crecimiento de empresas en Villaguay.

La obra forma parte de las distintas intervenciones que el Municipio viene desarrollando en el predio, orientadas a mejorar sus servicios, infraestructura y condiciones generales de funcionamiento.

Con la inauguración de este nuevo espacio, el Parque Industrial Villaguay suma infraestructura destinada no solamente a su funcionamiento cotidiano, sino también a generar ámbitos de encuentro, formación y articulación entre el Estado, las empresas y los trabajadores.

En el Día de la Industria, la Municipalidad de Villaguay reafirma de esta manera su compromiso de acompañar a quienes producen, invierten y generan trabajo, entendiendo al desarrollo industrial como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento presente y futuro de nuestra ciudad.

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