Uno Entre Rios | La Provincia | Villaguay

Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

El intendente Adrián Fuertes inauguró el nuevo salón de usos múltiples del Parque Industrial de Villaguay

11 de septiembre 2026 · 15:19hs
El intendente Adrián Fuertes inauguró el nuevo salón de usos múltiples del Parque Industrial de Villaguay 

El intendente Adrián Fuertes inauguró el nuevo salón de usos múltiples del Parque Industrial de Villaguay 
El intendente Adrián Fuertes inauguró el nuevo salón de usos múltiples del Parque Industrial de Villaguay 

El intendente Adrián Fuertes inauguró el nuevo salón de usos múltiples del Parque Industrial de Villaguay 
El intendente Adrián Fuertes inauguró el nuevo salón de usos múltiples del Parque Industrial de Villaguay 

El intendente Adrián Fuertes inauguró el nuevo salón de usos múltiples del Parque Industrial de Villaguay 
El intendente Adrián Fuertes inauguró el nuevo salón de usos múltiples del Parque Industrial de Villaguay 

El intendente Adrián Fuertes inauguró el nuevo salón de usos múltiples del Parque Industrial de Villaguay 
El intendente Adrián Fuertes inauguró el nuevo salón de usos múltiples del Parque Industrial de Villaguay 

El intendente Adrián Fuertes inauguró el nuevo salón de usos múltiples del Parque Industrial de Villaguay 

En el marco del Día de la Industria, el prresidente Municipal, Adrián Federico Fuertes, inauguró el miércoles el nuevo Salón de Usos Múltiples del Parque Industrial Villaguay, una obra destinada a fortalecer la infraestructura y acompañar el crecimiento y desarrollo del sector productivo local.

La ceremonia contó con la presencia del Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; la Intendente de Paraná, Rosario Romero; el Intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; intendentes, presidentes de comunas y juntas de gobierno del departamento Villaguay; autoridades provinciales y municipales; representantes de las fuerzas de seguridad; empresarios, industriales, trabajadores y vecinos.

El combinado de la APB derrotó en la final a Concepción del Uruguay por 84-77 y festejó.

La APB se consagró en el Campeonato Entrerriano de Selecciones U17

La 6°edición de la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita se hará este domingo 6, con entrada libre y gratuita, en el Paseo de la Estación de Villa Clara

Villa Clara: se viene la Fiesta del Mate Cocido y la Torta Frita

La inauguración se realizó en una fecha especialmente significativa, al conmemorarse el 2 de septiembre el Día de la Industria, y constituye un nuevo paso en el proceso de fortalecimiento y puesta en valor del Parque Industrial de nuestra ciudad.

El nuevo edificio fue proyectado como un espacio integral al servicio de las empresas, trabajadores y de la administración del predio. Cuenta con oficinas administrativas, espacios para reuniones y capacitaciones, dependencias destinadas a la atención y asistencia dentro del Parque Industrial y un sector vinculado a la prevención y respuesta ante incendios.

Durante el acto, el Presidente Municipal destacó la importancia de continuar generando infraestructura que permita acompañar al sector privado, mejorar las condiciones del Parque Industrial y favorecer la radicación y el crecimiento de empresas en Villaguay.

La obra forma parte de las distintas intervenciones que el Municipio viene desarrollando en el predio, orientadas a mejorar sus servicios, infraestructura y condiciones generales de funcionamiento.

Con la inauguración de este nuevo espacio, el Parque Industrial Villaguay suma infraestructura destinada no solamente a su funcionamiento cotidiano, sino también a generar ámbitos de encuentro, formación y articulación entre el Estado, las empresas y los trabajadores.

En el Día de la Industria, la Municipalidad de Villaguay reafirma de esta manera su compromiso de acompañar a quienes producen, invierten y generan trabajo, entendiendo al desarrollo industrial como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento presente y futuro de nuestra ciudad.

--

Villaguay Parque Industrial Adrián Fuertes
Noticias relacionadas
Un Día de Película llevó el cine a escuelas rurales de Villaguay.

Un Día de Película llevó el cine a escuelas rurales de Villaguay

Día del Maestro. Entre Ríos integra el grupo de las nueve jurisdicciones con los sueldos docentes más bajos del país, según un informe de la Secretaría de Educación de la Nación

Salario docente en Entre Ríos: queda entre los nueve más bajos de Argentina

El Consejo Provincial del PJ cargó contra los dichos de Rogelio Frigerio sobre las PASO y expulsaron a las senadoras Gladys Domínguez y Nancy Miranda

El PJ repudió la embestida contra las PASO y expulsó a las senadoras Domínguez y Miranda

un informe fue clave para el traslado de urribarri, baez y aguilera a la carcel de gualeguaychu

Un informe fue clave para el traslado de Urribarri, Báez y Aguilera a la cárcel de Gualeguaychú

Ver comentarios

Lo último

El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

Día del Maestro: Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento

Día del Maestro: Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento

Ultimo Momento
El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

Franco Mastantuono convirtió su primer hat trick en la victoria de la Fiorentina por la Serie A

Día del Maestro: Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento

Día del Maestro: Javier Milei publicó un video en el que dialoga con Domingo Faustino Sarmiento

Jorge Locomotora Castro invitó a pelear a Maravilla Martínez

Jorge Locomotora Castro invitó a pelear a Maravilla Martínez

Los Pumas fueron ninguneados en un ranking británico y las redes explotaron

Los Pumas fueron ninguneados en un ranking británico y las redes explotaron

Policiales
Así es la celda y el pabellón donde estará alojado Sergio Urribarri

Así es la celda y el pabellón donde estará alojado Sergio Urribarri

El chofer responsable de la muerte de Ricardo Centurión acordó tres años condicional

El chofer responsable de la muerte de Ricardo Centurión acordó tres años condicional

Choque fatal: dieron domiciliaria al conductor imputado por la muerte de Estefanía Sosa

Choque fatal: dieron domiciliaria al conductor imputado por la muerte de Estefanía Sosa

Concordia: el DFI desbarató una banda narcocriminal y detuvo a cinco personas

Concordia: el DFI desbarató una banda narcocriminal y detuvo a cinco personas

Sacó el auto sin autorización de sus padres y lo volcó

Sacó el auto sin autorización de sus padres y lo volcó

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

Salario docente en Entre Ríos: queda entre los nueve más bajos de Argentina

Salario docente en Entre Ríos: queda entre los nueve más bajos de Argentina

El PJ repudió la embestida contra las PASO y expulsó a las senadoras Domínguez y Miranda

El PJ repudió la embestida contra las PASO y expulsó a las senadoras Domínguez y Miranda

Un informe fue clave para el traslado de Urribarri, Báez y Aguilera a la cárcel de Gualeguaychú

Un informe fue clave para el traslado de Urribarri, Báez y Aguilera a la cárcel de Gualeguaychú

Urribarri, Báez y Aguilera fueron trasladados a la cárcel de Gualeguaychú

Urribarri, Báez y Aguilera fueron trasladados a la cárcel de Gualeguaychú

Dejanos tu comentario