Paracao va por una final histórica y busca traer el Final Four a Paraná

Paracao accedió a la instancia decisiva de la Liga Federal Formativa U17. El Auriazul intentará obtener la licitación para ser sede de la definición.

Paracao se metió entre los cuatro mejores equipos de la Liga Federal Formativa U17 de Básquet Masculinó. Cerró su participación en la quinta fase como el mejor segundo de los tres grupos disputados y obtuvo así el pasaje al Final Four, instancia que reunirá a los cuatro mejores equipos de la competencia organizada por la Confederación Argentina de Básquet (CABB).

La entidad del sur de la capital entrerriana irá ahora por un desafío que excede lo estrictamente deportivo: intentar que la definición nacional se juegue en Paraná. La última instancia está prevista para el 26 y 27 de septiembre, en una sede que todavía debe ser determinada. Además de Paracao, estarán El Tala de San Francisco, Boca Juniors y Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz. Los cuatro equipos buscarán quedarse con el título nacional de una categoría que tendrá su última estación en la sexta fase del certamen.

Un trabajo silencioso de muchos años en Paracao

Para Paracao, la clasificación representa mucho más que un resultado deportivo. Es la consecuencia de un proceso que comenzó hace años y que tiene a buena parte de los integrantes de esta camada como protagonistas desde las categorías más pequeñas. Por eso, desde la institución ya trabajan para intentar conseguir la localía y ofrecerle a la ciudad una definición que podría convertirse en un acontecimiento inédito para el básquet entrerriano.

“Es un orgullo estar acompañando a estos chicos. Realmente se lo merecen porque vienen trabajando desde muy chiquitos juntos, siempre dando pelea, buscando crecer y con un objetivo que en un principio era intentar llegar a la Liga Nacional. Y hoy estar disputando una final para ellos realmente es increíble”, expresó Diego Godoy, delegado de Paracao, en diálogo con La Mañana de La Red.

El dirigente remarcó que detrás de esta clasificación existe un trabajo colectivo que involucra a los jugadores, el cuerpo técnico, la institución y las familias. La posibilidad de disputar una definición nacional en Paraná es, para todos ellos, la recompensa a un recorrido que no comenzó en esta temporada.

“Es un trabajo en conjunto, en especial de los chicos, del cuerpo técnico, el acompañamiento del club y de las familias. La verdad que estamos todos muy contentos”, señaló.

El partido que intentará conquistar fuera del campo de juego para ser sede del Final Four

Ahora comienza otra competencia, lejos de la cancha. Paracao tiene decidido presentarse a la licitación que determinará la sede del Final Four. El objetivo es claro: hacer todo lo posible para que Paraná sea sede de la definición. Sin embargo, la modalidad establecida por la CABB representa un desafío importante para las instituciones que pretenden quedarse con la organización.

“Vamos a intentar licitar. Está duro porque la licitación de la CABB no tiene límites en cuanto a aportes económicos. Entonces, competir con clubes como Boca, El Tala de San Francisco y Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz es complicado. Son clubes que por ahí económicamente aportan bastante”, explicó Godoy.

La institución paranaense comenzó a movilizar recursos para elevar su propuesta. La subcomisión de básquet, los padres de la categoría y distintos integrantes del club trabajan para reunir fondos y afrontar una organización que no contempla solamente el monto de la licitación. La sede que se quede con el Final Four deberá hacerse cargo también de la atención de las delegaciones visitantes. “Hay que darle alojamiento y comida a los cuatro equipos que llegan a esta instancia, pero aparte hay que hacer un aporte económico”, detalló.

Los recursos que necesita para ser sede de la definición de la Liga Federal Formativa U17

El antecedente inmediato permite dimensionar el esfuerzo. En la semifinal, El Tala de San Francisco realizó un aporte económico de aproximadamente 3.600.000 millones de pesos, además de afrontar los gastos correspondientes a hotel y alimentación. Ese dinero, posteriormente, es distribuido por la Confederación entre los clubes participantes de acuerdo con las distancias que deben recorrer. En aquella instancia, por ejemplo, Paracao recibió alrededor de 430.000 pesos por su traslado hasta San Francisco, al ser una de las delegaciones que menor distancia debió recorrer.

Para la definición nacional, las cifras podrían ser superiores. Según explicó Godoy, para tener posibilidades concretas de quedarse con la licitación habría que pensar en una propuesta que podría ubicarse entre los 13 y 15 millones de pesos. Una cifra que, para una institución como Paracao, implica un esfuerzo de enorme magnitud.

De todos modos, desde el Auriazul saben que alcanzar ese monto no será sencillo. Por eso, la intención es realizar una propuesta dentro de las posibilidades del club y sumar el acompañamiento de empresas, sponsors, familias y todos aquellos que quieran colaborar. “Se vuelve imposible. Puedo decir que tenemos el intento de hacer lo posible. No creo que lleguemos a licitar con ese monto”, reconoció.

El dirigente estimó que una propuesta que permita competir podría demandar entre cinco y seis millones de pesos de aporte económico, a lo que habría que sumar alojamiento y alimentación para las delegaciones. “Vamos a hacer todo lo que se pueda”, sostuvo.

La apuesta, sin embargo, no se mide únicamente en pesos. En Paracao entienden que ser sede de un Final Four nacional tendría un impacto importante para el club y para la ciudad. Godoy destacó que, al menos en la categoría U17, nunca se disputó en Paraná una definición nacional de estas características.

“En la historia de Paraná, y si no me equivoco en la historia de Entre Ríos, nunca se ha podido jugar una final nacional en esta categoría. Se han jugado U15, U13, pero U17 nunca se ha podido jugar en Paraná. Sería hermoso no solo para el club y para los chicos, sino para toda la ciudad poder tener una competencia de esta índole. Sería algo histórico”, afirmó.

Paracao ya consiguió lo más importante dentro de la cancha: estar entre los cuatro mejores equipos del país en su categoría. Ahora buscará conseguir una segunda victoria, esta vez fuera del rectángulo de juego, para que el Final Four tenga como escenario a Paraná. Si lo logra, será una oportunidad para cerrar un proceso formativo con una definición nacional en casa y, al mismo tiempo, escribir una página inédita para el básquet de la ciudad.