Vóley: Tiago Broder fue elegido el mejor central del Sudamericano U19

El jugador de Paracao integró el equipo ideal de la competencia disputada en Araguari, Brasil. Argentina de vóley cayó en la final ante el conjunto local.

Tiago Broder, jugador de Paracao, fue elegido como el mejor central del Sudamericano e integró el equipo ideal del torneo de vóley.

La Selección Argentina U19 de vóley cerró este domingo su participación en el Campeonato Sudamericano de la categoría con un destacado segundo puesto y el pasaje al próximo Mundial. En la final disputada en Araguari, Brasil, el conjunto albiceleste cayó ante el seleccionado local por 3-0, con parciales de 25-23, 26-24 y 25-22.

Más allá de la derrota en el partido decisivo, Argentina completó una gran actuación en el certamen continental y alcanzó uno de los principales objetivos: asegurarse la clasificación mundialista.

Tercer triunfo al hilo de Las Panteras en el Sudamericano de Brasil

Y entre las buenas noticias que dejó la competencia apareció nuevamente el vóley entrerriano. Tiago Broder, jugador de Paracao, fue elegido como el mejor central del Sudamericano e integró el equipo ideal del torneo, coronando de esta manera una destacada actuación con la camiseta argentina.

El reconocimiento individual refleja el protagonismo que tuvo el jugador de La Bomba a lo largo del campeonato. Broder fue una de las piezas importantes del seleccionado dirigido en esta competencia y terminó siendo distinguido entre los mejores exponentes del torneo en su posición.

La distinción adquiere además un valor especial para Paracao, institución que viene trabajando fuertemente en el desarrollo de sus divisiones formativas y que vuelve a tener a uno de sus jugadores en el máximo nivel continental.

Una final muy pareja en el vóley

Argentina llegó al encuentro decisivo con la ilusión de quedarse con el título, pero se encontró con un Brasil que hizo valer su condición de local y terminó imponiéndose en tres sets.

El primer parcial fue sumamente equilibrado y Brasil logró cerrarlo por 25-23. Argentina volvió a competir de igual a igual en el segundo, que también terminó en manos del seleccionado brasileño, esta vez por 26-24.

Con el campeonato en juego, Brasil mantuvo la ventaja en el tercer set y terminó asegurando la victoria por 25-22 para quedarse con el título sudamericano.

De esta manera, Argentina se despidió con la medalla de plata y la clasificación al Mundial U19, además de dos representantes en el equipo ideal de la competencia: Tiago Broder y Nehuén D’Aversa. Para Broder, el cierre fue todavía más especial: subcampeón sudamericano y mejor central de Sudamérica, una distinción que premia su rendimiento y representa otro motivo de orgullo para Paracao y para el vóley de Paraná.