Uno Entre Rios | Ovación | Vóley

Vóley: Tiago Broder fue elegido el mejor central del Sudamericano U19

El jugador de Paracao integró el equipo ideal de la competencia disputada en Araguari, Brasil. Argentina de vóley cayó en la final ante el conjunto local.

14 de septiembre 2026 · 19:57hs
Tiago Broder

Prensa Paracao

Tiago Broder, jugador de Paracao, fue elegido como el mejor central del Sudamericano e integró el equipo ideal del torneo de vóley.

La Selección Argentina U19 de vóley cerró este domingo su participación en el Campeonato Sudamericano de la categoría con un destacado segundo puesto y el pasaje al próximo Mundial. En la final disputada en Araguari, Brasil, el conjunto albiceleste cayó ante el seleccionado local por 3-0, con parciales de 25-23, 26-24 y 25-22.

Más allá de la derrota en el partido decisivo, Argentina completó una gran actuación en el certamen continental y alcanzó uno de los principales objetivos: asegurarse la clasificación mundialista.

Las Panteras avanzan a paso firme su participación en el certamen internacional.

Tercer triunfo al hilo de Las Panteras en el Sudamericano de Brasil

Banfield y Barracas Central jugaron este lunes.

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Y entre las buenas noticias que dejó la competencia apareció nuevamente el vóley entrerriano. Tiago Broder, jugador de Paracao, fue elegido como el mejor central del Sudamericano e integró el equipo ideal del torneo, coronando de esta manera una destacada actuación con la camiseta argentina.

El reconocimiento individual refleja el protagonismo que tuvo el jugador de La Bomba a lo largo del campeonato. Broder fue una de las piezas importantes del seleccionado dirigido en esta competencia y terminó siendo distinguido entre los mejores exponentes del torneo en su posición.

La distinción adquiere además un valor especial para Paracao, institución que viene trabajando fuertemente en el desarrollo de sus divisiones formativas y que vuelve a tener a uno de sus jugadores en el máximo nivel continental.

Una final muy pareja en el vóley

Argentina llegó al encuentro decisivo con la ilusión de quedarse con el título, pero se encontró con un Brasil que hizo valer su condición de local y terminó imponiéndose en tres sets.

El primer parcial fue sumamente equilibrado y Brasil logró cerrarlo por 25-23. Argentina volvió a competir de igual a igual en el segundo, que también terminó en manos del seleccionado brasileño, esta vez por 26-24.

Con el campeonato en juego, Brasil mantuvo la ventaja en el tercer set y terminó asegurando la victoria por 25-22 para quedarse con el título sudamericano.

De esta manera, Argentina se despidió con la medalla de plata y la clasificación al Mundial U19, además de dos representantes en el equipo ideal de la competencia: Tiago Broder y Nehuén D’Aversa. Para Broder, el cierre fue todavía más especial: subcampeón sudamericano y mejor central de Sudamérica, una distinción que premia su rendimiento y representa otro motivo de orgullo para Paracao y para el vóley de Paraná.

Vóley sudamericano Paracao
Noticias relacionadas
Lanús ganó y sigue sumando.

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Frigerio en la presentación de la prueba de canotaje.

Presentación del Mundial de Canotaje Maratón 2026 en Gualeguaychú

juegos suramericanos: isabel di tella gano el oro un dia despues que su hermano pascual

Juegos Suramericanos: Isabel Di Tella ganó el oro un día después que su hermano Pascual

Maratón de la Salud: todos los ganadores de la edición 38

Maratón de la Salud: todos los ganadores de la edición 38

Ver comentarios

Lo último

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Ultimo Momento
Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Gasnea difundió sus nuevos cuadros tarifarios

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Banfield y Barracas Central no se sacaron diferencia por el Torneo Clausura

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Lanús goleó a Riestra y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura

Indec: la Canasta de Crianza subió en agosto y cuesta hasta $713.070 al mes

Indec: la Canasta de Crianza subió en agosto y cuesta hasta $713.070 al mes

Presentación del Mundial de Canotaje Maratón 2026 en Gualeguaychú

Presentación del Mundial de Canotaje Maratón 2026 en Gualeguaychú

Policiales
La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

Causa Coimas: la Provincia exige $229 millones a Luis Erbes por direccionar licitaciones

Causa Coimas: la Provincia exige $229 millones a Luis Erbes por direccionar licitaciones

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Concepción del Uruguay: anunciaron la realización de una nueva toma de agua

Concepción del Uruguay: anunciaron la realización de una nueva toma de agua

La Municipalidad de Paraná avanza en la obra de reconfiguración de calle 25 de Mayo

La Municipalidad de Paraná avanza en la obra de reconfiguración de calle 25 de Mayo

Paraná refuerza el monitoreo del mosquito transmisor del dengue con ovitrampas

Paraná refuerza el monitoreo del mosquito transmisor del dengue con ovitrampas

Turismo: detallan los beneficios fiscales del Gobierno de Entre Ríos para el sector

Turismo: detallan los beneficios fiscales del Gobierno de Entre Ríos para el sector

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná

Dejanos tu comentario