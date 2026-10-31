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Estudiantes celebró los 50 años del hockey sobre césped con una nueva cancha

Los festejos por los 50 años del deporte en el CAE tuvieron lugar en su sede El Plumín, con un desfile de generaciones y un partido para inaugurar el sintético.

31 de octubre 2026 · 18:35hs
Estudiantes celebró los 50 años del hockey sobre césped con una nueva cancha

Estudiantes celebró los 50 años del hockey sobre césped con una nueva cancha

El Club Atlético Estudiantes (CAE) celebró ayer los 50 años de su hockey sobre césped con una jornada especial en la sede El Plumín. El aniversario reunió a jugadoras de distintas generaciones, exentrenadores, dirigentes y familias en un encuentro que tuvo como momento central la inauguración de la segunda cancha sintética de la institución. La celebración combinó recuerdos de cinco décadas de historia, reconocimiento a quienes construyeron la disciplina y una apuesta hacia el futuro.

Estudiantes celebró los 50 años del hockey sobre césped con una nueva cancha

Estudiantes celebró los 50 años del hockey sobre césped con una nueva cancha

La actividad tuvo como primera propuesta un desfile de camadas que permitió recorrer diferentes etapas del hockey albinegro. Desde las primeras generaciones hasta las más recientes, las protagonistas fueron convocadas para compartir una celebración que buscó reconocer el camino construido dentro del club.

Las jugadoras se organizaron por períodos, desde las camadas de 1960 a 1969 y de 1970 a 1979, hasta llegar a las generaciones de 2015 a 2019. La recorrida incluyó también a quienes formaron parte de la actividad durante las décadas de 1980, 1990 y 2000, además de las primeras camadas del nuevo siglo.

El desfile contó con la participación de exentrenadores como Roque Rognoni y Pilu Gondina, quienes fueron convocados para compartir recuerdos y anécdotas de las distintas épocas. La propuesta permitió poner en valor el aporte de quienes acompañaron el desarrollo deportivo y humano de numerosas generaciones de jugadoras.

Estudiantes celebró los 50 años del hockey sobre césped con una nueva cancha

Posteriormente se realizó el acto inaugural, con la presencia de autoridades del club y de la Municipalidad de Paraná. Participaron el presidente del CAE, Emilio Fouces; la intendenta de la ciudad, Rosario Romero; y el titular de la Subcomisión de Hockey, César Luis Barreto.

Uno de los momentos centrales fue el corte de cinta, a cargo de Hugo O’Higgins y César Luis Barreto, que dejó formalmente inaugurada la segunda cancha sintética de hockey en El Plumín. La obra representa un nuevo paso para una disciplina que cuenta con una extensa trayectoria dentro de la institución y que busca ampliar sus posibilidades de desarrollo.

La concreción del espacio fue presentada como el resultado de un esfuerzo compartido a lo largo de los años. El trabajo de la dirigencia, las subcomisiones, los comités, los socios y las familias permitió avanzar con un proyecto de infraestructura que acompañará las necesidades de las distintas categorías.

La nueva superficie se suma a las instalaciones con las que cuenta el club y permitirá disponer de más espacio para los entrenamientos y la actividad deportiva. En el marco de los 50 años, su inauguración adquirió además un significado especial: celebrar el recorrido realizado y generar mejores condiciones para las generaciones que vienen.

Estudiantes celebró los 50 años del hockey sobre césped en el club

La programación continuó con un partido entre el primer equipo del CAE femenino y un conjunto invitado, integrado por jugadoras de distintos clubes de Paraná y Santa Fe. El encuentro formó parte de una celebración que tuvo al hockey como punto de unión entre deportistas de diferentes instituciones y generaciones.

Luego llegó el tercer tiempo, con la participación de las jugadoras y las familias. La propuesta fue cerrar el aniversario en un espacio de encuentro y camaradería, una característica que también forma parte de la identidad de la disciplina.

Durante el acto, la intendenta Rosario Romero felicitó a la institución por la inauguración de la nueva cancha y destacó el trabajo realizado para concretarla. También vinculó el crecimiento de la infraestructura del club con las obras municipales desarrolladas en el sector, entre ellas la puesta en valor de la zona de la Puerta del Sol.

Romero señaló que la nueva superficie fue posible por el esfuerzo del club para adquirir el terreno y llevar adelante el proyecto, y valoró la articulación con las intervenciones realizadas por el Estado municipal. “Esto, con un montón de chicos, es realmente fantástico”, expresó la jefa comunal.

De esta manera, el hockey del CAE celebró sus primeros 50 años con una jornada que reunió pasado, presente y futuro. El desfile de camadas permitió reconocer a quienes construyeron la historia de la disciplina, mientras que la inauguración de la segunda cancha sintética dejó una nueva herramienta para continuar su crecimiento.

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