Alrededor de 1.000 estudiantes de Entre Ríos participaron de capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel, que se utilizará en las elecciones de 2027.

Boleta Única de Papel: capacitaron a 1.000 estudiantes de cuatro ciudades de Entre Ríos.

Alrededor de 1.000 estudiantes secundarios de María Grande, Chajarí, Concordia y La Paz participaron de nuevas jornadas de capacitación sobre la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco del programa de formación ciudadana que desarrollan el Gobierno de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

La iniciativa busca preparar a la población para las elecciones de 2027, cuando comenzará a implementarse el nuevo sistema electoral provincial. Las actividades están dirigidas especialmente a jóvenes que tendrán su primera experiencia en las urnas y necesitan familiarizarse con el procedimiento de votación.

Durante los encuentros se brindaron explicaciones sobre el funcionamiento de la BUP y se distribuyó material pedagógico. También se realizaron simulacros para que los participantes pudieran conocer cómo completar la boleta y expresar sus preferencias electorales.

Capacitaciones en cuatro localidades entrerrianas

Las jornadas contaron con la presencia de autoridades municipales, legisladores y funcionarios educativos, quienes acompañaron las actividades desarrolladas en las cuatro ciudades.

En María Grande participaron el intendente Héctor Solari y la secretaria de Gobierno, María de los Ángeles Schamle. En Chajarí estuvieron el intendente Marcelo Borghesan, la diputada provincial Gabriela Lena y representantes del ámbito educativo.

En Concordia acompañaron la propuesta el director departamental de Escuelas, Alejandro Ramírez, funcionarios provinciales y concejales. En La Paz participaron el intendente Walter Martín, la viceintendenta Stella Maris Wensell y la directora departamental de Escuelas, Alejandra Marusich.

La propuesta permitió que los alumnos tomaran contacto directo con el nuevo instrumento electoral y practicaran el procedimiento que deberán seguir al momento de emitir su voto.

Cómo se prepara Entre Ríos para las elecciones de 2027

El programa es impulsado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, en articulación con la UNER y el sistema educativo provincial.

Desde el Gobierno destacaron que las capacitaciones permiten acercar información sobre la reforma electoral y promover el conocimiento de los mecanismos de participación democrática.

Uno de los principales objetivos es que los futuros votantes conozcan con anticipación las características de la Boleta Única de Papel y puedan utilizarla correctamente cuando concurran a las urnas.

Las actividades continuarán en otras localidades entrerrianas, con el propósito de ampliar el alcance territorial de la formación antes de los próximos comicios.

De esta manera, el programa busca fortalecer la educación cívica y facilitar la adaptación de los ciudadanos al nuevo sistema de votación que se aplicará en la provincia.