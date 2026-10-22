Con Muslera como héroe, Estudiantes eliminó por penales a Flamengo y enfrentará al Palmeiras en la final

Estudiantes aguantó más de media hora con uno menos y se llevó el pase en la tanda desde los 12 pasos. Jugará la final en Montevideo.

Marcos Rojo titular en Estudiantes de La Plata.

Muslera la gran figura de Estudiantes en los penales.

El Día de La Plata

Estudiantes pasó de la mano de su arquero, Muslera.

El Día de La Plata.

Estudiantes de La Plata hizo historia en el Maracaná: eliminó por 3-2 en los penales a Flamengo y se clasificó a la final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras. Después de resistir con diez futbolistas durante casi todo el segundo tiempo, Fernando Muslera se convirtió en la gran figura de la noche: atajó los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, este último decisivo para sellar la clasificación. José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios convirtieron para el equipo de Alexander Medina, que volverá a disputar una final continental después de 17 años.

Con la fortísima apuesta de dejar en el banco de suplentes a Tiago Palacios, Estudiantes salió a buscar el pase a la gran final del torneo más valioso del continente.

Con presión alta y marcos Rojo tratando de convertir cada saque lateral en un centro llovido al área local, el Pincha también apuesta fuerte a la proyección de Tobio Burgos por la banda izquierda.

A partir del minuto 8 Flamengo tomó la iniciativa en ataque gracias a su mejor toque de pelota en el mediocampo.

A los 15' Rojo estuvo muy cerca de abrir el marcador en un tiro de esquina donde había ganado González Pirez en primera instancia. El arquero Rossi fue decisivo en su rechazo . Y un minuto después evitó el gol con una atajada tremenda ante el remate de Baltasar Rodríguez que también rebotó en la base del palo izquierdo. Fue una ráfaga notable del Pincha que estuvo muy cerca del gol.

Parado para salir rápido de contragolpe utilizando pocos toques de pelota, Estudiantes le permite a Flamengo instalarse con mucha gente en su campo.

Antes de la pausa de hidratación, Santiago Núñez tuvo un cruce exacto cuando Emerson había sacado un remate bajo que podía complicar mucho la visión de Muslera.

Pedro falló cuando buscó el arco entrando en diagonal por la derecha en una situación muy clara para convertir a los 32 minutos.

A los 35 minutos Medina llamó a Tiago Palacios para que ingresara por el lesionado Joaquín Correa. El cambio se hizo a los 37'.

A los cuatro minutos del segundo tiempo se fue expulsado por doble amonestación Baltasar Rodríguez. Estudiantes se quedó con diez y enseguida Paquetá exigió a fondo a Muslera sobre su palo derecho.

Estudiantes, sin poder interceptar el balón, se llenó de amonestaciones y su gran apuesta es a que el tiempo pase.

Adolfo Gaich, Tomás Palacios y Edwuin Cetré ingresaron a los 31' en reemplazo de Guido Carrillo, Marcos Rojo y Joaquín Tobio Burgos.

Muslera salvó a Estudiantes a los 37' ante un cabezazo de Plata en la situación de mayor riesgo del segundo tiempo.

Paquetá, de cabeza, tuvo otra situación para el Mengao a tres minutos del final.

José Sosa por Alexis Castro fue el último cambio en Estudiantes.

La definición por penales

Estudiantes: José Sosa (gol), Edwuin Cetré (falló), Eros Mancuso (gol), Tiago Palacios (gol).

Flamengo: De Arrascaeta (gol), Jorginho (atajado), Paquetá (atajado), Pereira (gol), B. Enrique (atahado).

¡PALMEIRAS VS. ESTUDIANTES, la gran Final de la CONMEBOL #Libertadores! Jugarán en Montevideo por la #GloriaEterna https://t.co/b1PMjY9DuA — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2026

Minuto a minuto

¡ATAJÓ MUSLERA Y ESTUDIANTES CLASIFICÓ A LA FINAL!

¡Gol de Estudiantes!

Tiago Palacios pateó fuerte y decretó el 3-2.

¡Gol de Flamengo!

Leo Pereira puso el 2-2.

¡Gol de Estudiantes!

Mancuso tomó una carrera larga y sacó un remate seco y rasante para poner el 2-1.

¡ATAJÓ MUSLERA!

Otra vez el arquero se arrojó sobre su derecha y le tapó el tiro a Paquetá.

¡Falló Cetré!

En la segunda oportunidad, el delantero de Estudiantes falló cuando tiró el balón por arriba del travesaño.

Cetré se resbaló y le dio con las dos piernas

¡ATAJÓ MUSLERA!

El arquero se lució y le tapó el remate a Jorginho.

¡Gol de Estudiantes!

José Sosa puso el 1-1.

¡Gol de Flamengo!

De Arrascaeta abrió la serie y puso el 1-0.

¡COMIENZA LA TANDA DE PENALES!

95 minutos: ¡Final del partido!

Estudiantes y Flamengo igualaron 0-0 y definen el pase a la final de la Copa Libertadores en los penales.

¡Adicionaron cinco minutos más!

89 minutos: cambio en Estudiantes

Ingresó José Sosa y salió Alexis Castro.

86 minutos: ¡Se lo perdió Flamengo!

Lucas Paquetá ganó en lo alto, cabeceó y el balón pasó cerca del arco defendido por Muslera. Tras eso, salió Pedro e ingresó el argentino Joaquín Freitas.

81 minutos: se salvó Estudiantes

Fernando Muslera le tapó un cabezazo al recién ingresado Gonzalo Plata. El arquero uruguayo quedó cortado en el labio.

75 minutos: triple cambio en Estudiantes

Ingresaron Edwuin Cetré, Tomás Palacios y Adolfo Gaich. Se fueron Marcos Rojo, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

70 minutos: se reanuda el partido

68 minutos: pausa de hidratación

66 minutos: cambio en Flamengo

Salió Carrascal y entró Giorgian De Arrascaeta.

65 minutos: amonestado Piovi en Estudiantes

El volante cometió dos infracciones seguidas: a Carrascal y a Paquetá

54 minutos: otra amarilla en Estudiantes

Santiago Núñez recibió un apercibimiento y el Pincha se carga de amonestados.

49 MINUTOS: ¡ESTUDIANTES SE QUEDÓ CON 10 JUGADORES!

Baltasar Rodríguez vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. En el tiro libre, Paquetá exigió a Muslera.

48 minutos: amonestado González Pirez

El defensor de Estudiantes vio la amarilla por una falta a Carrascal.

¡Comenzó el segundo tiempo!

37 minutos: primer cambio en Estudiantes

Tomás Palacios reemplazó a Joaquín Correa.

Joaquín Correa no pudo seguir en la cancha. Desde la transmisión oficial precisaron que tenía una molestia física (Crédito: Reuters/Sergio Moraes)22:06 hsHoy

35 minutos: Baltasar Rodríguez, amonestado

Luego de perdonar muchas infracciones de Flamengo y Estudiantes, el árbitro Gustavo Tejera le mostró la amarilla al joven de 23 años tras derribar a Jorginho en mitad de cancha.

32 minutos: Flamengo volvió a apretar y casi llega el primer gol

El Mengao aprovechó la indecisión de Marcos Rojo para ir al choque y Pedro se filtró a su espalda para dirigirse hacia el arco de Fernando Muslera, pero intentó ajustar demasiado un remate que se fue por el fondo.

23 minutos: tremendo corte salvador de Santiago Núñez

El defensor de Estudiantes le frenó un intento a Emerson Royal a centímetros de la valla de Muslera.

20 minutos: otro acercamiento del Pincha

Joaquín Tobio Burgos levantó un excelente centro en un tiro libre a la cabeza de Leandro González Pirez, pero su testazo se marchó desviado.

16 MINUTOS: ¡ROSSI Y EL PALO LE NEGARON EL GOL A ESTUDIANTES!

Baltasar Rodríguez realizó un derechazo desde lejos despejado por el arquero y el caño izquierdo al córner.

15 MINUTOS: ¡MARCOS ROJO ESTUVO CERCA DEL PRIMER GOL!

El defensor no pudo darle potencia a su tiro en el área chica a la salida de una pelota detenida y forzó una tapada a puro reflejo de Agustín Rossi.

8 minutos: respondió Flamengo con su estrella

Lucas Paquetá sacudió un disparo desde el vértice izquierdo del área, que se perdió por encima del travesaño.

2 minutos: el primer intento fue de Estudiantes

Santiago Núñez finalizó un avance con un disparo desde lejos a las manos de Agustín Rossi.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Estudiantes y Flamengo en Brasil.

¡FORMACIONES CONFIRMADAS DE FLAMENGO Y ESTUDIANTES!

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Pedro y Samuel Lino. DT: Leonardo Jardim

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Baltasar Rodríguez; Alexis Castro, Ezequiel Piovi; Joaquín Correa; Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina