APB: Ciclista y Estudiantes cantaron victoria en los adelantos de una nueva jornada

Ciclista derrotó a Rowing y se acomoda en el Torneo Clausura de la APB. El CAE superó a Patronato en Villa Sarmiento.

Ciclista y Estudiantes cantaron victoria en los encuentros que marcaron el inicio de una nueva semana de competencia de la Fase Regular del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

El Verde superó a Rowing por 66 a 51 en un encuentro disputado en el estadio Juan Baglietto. Después de una mitad pareja y equilibrada, el local metió un parcial de 27 a 8 en el tercer cuarto y marcár distancias en el tablero. El Remero no pudo reaccionar y el dueño de casa ganó bien.

Matías Passadore registró 16 puntos, mientras Pablo Bogado otros 12 como los goleadores del ganador. En el PRC, Sebastián Brandolin firmó 17 unidades y Juan Cantero terminó con 12 tantos.

Por su parte, Estudiantes venció 75 a 65 a Patronato en barrio Villa Sarmiento. El Albinegro hizo un buen primer tiempo (44-29), en particular con un segundo tiempo que fue muy importante (parcial de 23 a 13).

En el ganador, Lisandro Caraballo convirtió 16 tantos y tomó 8 rebotes, mientras que en el local, Simón Gómez totalizó 17 unidades y Federico Saibene otros 15 más 9 rebotes, indica Paraná Deportes.

Como sigue la jornada en la APB

El campeonato sigue este jueves con el duelo que afrontarán los colistas de la competencia: San Martín recibe a Unión de Crespo.

El viernes, desde las 21.30, Rowing recibirá en la Costanera baja a Sionista.

Posiciones del Torneo Clausura

Sionista 20 (10-0)

Recreativo 19 (9-1)

Olimpia 18 (7-4)

Ciclista 18 (7-4)

Quique 17 (7-3)

Estudiantes 17 (6-5)

Paracao 14 (4-6)

Talleres 13 (3-7)

Rowing 13 (3-7)

Patronato 12 (2-8)

Unión 10 (1-8)

San Martín 9 (1-7)