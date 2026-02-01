Uno Entre Rios | Ovación | Peñarol

Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Peñarol perdía por dos goles al término del primer tiempo, pero terminó ganándole 3 a 2 a La Florida por la ida de los octavos de final de la Copa Entre Ríos.

1 de febrero 2026 · 20:58hs
Peñarol se hizo fuerte como visitante.

Prensa LPF

Peñarol se hizo fuerte como visitante.

Peñarol de Paraná logró un triunfazo en la ida de los octavos de final de la Copa Entre Ríos que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). Como visitante, el Tricolor se impuso por 3 a 2 sobre La Florida de Chajarí.

El dueño de casa golpeó en el primer tiempo y se fue al descanso con una ventaja de dos goles, pero Peña reaccionó en el complemento y dio vuelta la historia gracias a los tantos de Lucas Palacio, Joaquín Fernández y Pablo Bello.

Peñarol de Paraná sueña con alzar el trofeo de la Copa Entre Ríos.

Copa Entre Ríos: se disputan los partidos de ida de los octavos de final

Peñarol de Paraná es uno de los equipos que lucharán por levantar el trofeo de la Copa Entre Ríos.

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

De esta manera, el cuadro de barrio Pirola de la capital entrerriana tendrá la oportunidad de asegurarse su pasaje a cuartos de final el próximo fin de semana en el estadio Aníbal Giusti, ante su público.

Los otros resultados fueron Almagro de Concepción del Uruguay 3-Defensores de Barrio Nébel de Concordia 0, El Porvenir de Santa Anita 1-Independiente de Villa del Rosario 2, Engranaje de Concepción del Uruguay 0-Deportivo San José 1, Peñarol de Basavilbaso 2-Cultural de Crespo 2. Al cierre de esta edición jugaban Newell’s de Victoria-Juventud Urdinarrain, Parque Sur de Concepción del Uruguay-Deportivo Urdinarrain y Lanús de Concepción del Uruguay-Camba Cuá de Santa Elena.

La Copa Entre Ríos femenina

San Benito Paraná tuvo un estreno triunfal en la Zona 4 tras la segunda fecha del triangular de cuartos de final de la Copa Entre Ríos Femenina. Como local, en cancha de Peñarol, las Santas vencieron por 2 a 0 a Juventud Unida de Gualeguaychú. Lourdes Leiva y Delfina Tudino marcaron los goles del conjunto de la capital entrerriana, que el próximo fin de semana será anfitrión de Deportivo Urdinarrain, que tuvo libre esta jornada, buscando su clasificación a las semifinales –esta instancia es a una rueda, siendo local el equipo mejor posicionado en la fase regular–.

El equipo que ya se aseguró su lugar en dicha instancia es Santa Rosa de Chajarí, que ganó sus dos partidos en la Zona 3.

Los otros resultados fueron: por la Zona 1, Santa María de Oro de Concordia 3-La China de Concepción del Uruguay 1 y libre Barrio Sud de Villaguay; Zona 2, Deportivo San José 1-Gimnasia de Concepción del Uruguay 0 y libre Los Teros de Feliciano; y Zona 3, Independiente de Gualeguaychú 0-Santa Rosa de Chajarí 3 y libre Caballú de La Paz.

Peñarol Chajarí Copa Entre Ríos Federación Entrerriana de Fútbol
