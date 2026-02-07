Capibaras XV igualó 57-57 en su primer amistoso internacional.

Capibaras XV igualó 57-57 ante Yacaré XV en su primer amistoso internacional, mostrando un gran nivel y preparando su debut en Súper Rugby Américas.

Capibaras XV disputó este sábado su primer partido amistoso de la historia frente al conjunto paraguayo Yacaré XV, y terminó con un emocionante empate 57-57 . El encuentro marcó un hecho destacado dentro del crecimiento deportivo de la franquicia y dejó en evidencia un alto nivel de juego por parte de ambos equipos.

El partido, que contó con transmisión vía streaming, sirvió como una importante prueba de preparación de cara a los próximos desafíos deportivos. La delegación estuvo integrada por 37 jugadores, 19 forwards y 18 backs, quienes aprovecharon la oportunidad para sumar rodaje competitivo y afianzar el funcionamiento colectivo del equipo.

Tigre domina a River Plate y gana 2-0 en el Monumental por el Apertura 2026

Capibaras XV y Yacaré XV regalaron un partidazo que terminó 57-57

Capibaras XV vs. Yacaré XV (1).jpeg

El amistoso permitió evaluar rendimientos individuales y colectivos, fortalecer vínculos dentro del plantel y continuar el proceso de preparación iniciado durante la pretemporada actual de la franquicia. Durante el encuentro, ambos equipos mostraron gran intensidad, con la franquicia del Litoral destacándose por su organización en el juego y Yacaré XV imponiendo presión constante, lo que convirtió el partido en un duelo atractivo y competitivo hasta el último minuto.

Los jugadores que participaron en el amistoso fueron: Diego Correa, Jorge Onorato, Martín Vaca, Manuel Cuneo, Federico Cescut, Lisandro Dipierri, Enzo Avaca, Pedro Annunziata, Lucas Bur, Lorenzo Colidio, Ignacio Gallo, Bautista Benavides, Juan Segundo Huber, Ignacio Gandini, Manuel Bernstein, Franco Marizza, Franco Benítez, Jerónimo Gómez Vara, Basilio Cañas, Juan Lovell, Alejo Sugasti, Ignacio Zabella, Juan Baronio, Ignacio Dogliani, Martiniano Aime, Mateo Baroli, Pietro Croce, Guido Chesini, Benjamín Ordiz, Bruno Heit, Gino Dicapua, Franco Rossetto, Tomás Sigura, Francisco Lluch, Santiago Vítola, Mateo Tanoni y Valentino González.

Este primer enfrentamiento internacional representa un paso significativo en la evolución de la franquicia, que ahora cuenta con su primer antecedente internacional en un partido de preparación, dejando en claro que la franquicia del Litoral está lista para medirse a rivales de alto nivel.

La franquicia del Litoral tendrá su debut oficial en el Súper Rugby Américas 2026 el sábado 21, cuando enfrente a Peñarol Rugby, actual campeón del certamen continental, en condición de local. El encuentro se disputará en el Hipódromo de Rosario y marcará el inicio de su participación en la competencia continental.